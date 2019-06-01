В Калининграде детям предложили попробовать себя в 39 профессиях на фестивале "ПрофиКидс"

КАЛИНИНГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Город профессий открыли в Калининграде для детей на площадке в 10 га парка отдыха "Юность" в рамках фестиваля "ПрофиКидс". Школьникам предлагают попробовать себя в 39 специальностях, представленных в регионе - от строителя и мастера по обработке янтаря до спасателя и сотрудника аэропорта или ведущего радиостанции.

Фестиваль проходит в Калининграде во второй раз и является единственной в РФ профориентационной площадкой под открытым небом. Его главный девиз - "Будущее начинается здесь".

"Особенность калининградского детского фестиваля в том, что это открытая площадка со свободным доступом. У нас нет регистрационного взноса, входных билетов, прийти и привести своего ребенка может любой желающий. Казань, Самара, Москва, Петербург проводят такие мероприятия в закрытых пространствах [торговых центрах и т. п.], и это прежде всего бизнес - это платная история", - сказала ТАСС организатор фестиваля, партнер HR-агентства "Персонал-Янтарь" Наталья Воронцова.

Аудитория фестиваля - от пяти до 18 лет. Каждый из пришедших получает трудовую книжку, с которой отправляется по площадкам калининградских предприятий, участвующих в акции. Среди них представители ведущих сельхозпроизводителей области, ювелирных компаний, работающих с янтарем, местной радиостанции, телекомпании, Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, кадровых агентств, строительных и дорожных компаний, благотворительных фондов, аэропорта Храброво, Балтийской атомной электростанции.

Ранняя профориентация

Участники могут самостоятельно пройти процедуру регистрации на авиарейс, взять в руки автомат Калашникова, попробовать обработать янтарь, сесть за руль настоящей пожарной машины и включить сирену или уложить кирпичи в стену дома.

"Дети делают это с интересом и, может быть, не совсем понимая это, получают первичные представления о каких-то профессиях, первичные навыки труда", - сказал ТАСС заместитель председателя областного правительства Илья Баринов, пришедший на фестиваль. Он обратил внимание, что фестиваль - одно из звеньев ранней профессиональной ориентации. "Ранняя профориентация является одной из составляющих национального проекта "Образование". Чем раньше ребенок понимает, кем он хочет стать, тем глубже в старших классах он сможет изучать ту программу, которая ему необходима для дальнейшего обучения по выбранной профессии. Такие мероприятия - неотъемлемая составляющая национального проекта", - сказал он.

Министр образования области Светлана Трусенева обратила внимание, что к детскому фестивалю профессий проявляет интерес и региональный бизнес. "У фестиваля стало больше площадок, больше представителей работодателей, значит, это интересно всем - и бизнесу, и ребятам. В школах области хорошо развивается практика профессиональных проб. Во многом это связано с тем, что дети получали опыт уже летом познакомиться с подобной практикой обучения, в том числе и на этом фестивале", - сказала она.

Каждое достижение участников фестиваля отражается в трудовой книжке, предъявив которую в местном "Профибанке", участники получают заработную плату в местной валюте - "кантиках", на которую в работающей на фестивале "Добролавке" можно купить продукты от местных сельхозпредприятий, майки, кружки, значки, флажки с символикой фестиваля. Самые маленькие получают свою самую первую заработную плату и возможность потратить ее по своему усмотрению.

Фестиваль "ПрофиКидс" впервые прошел в Калининграде в июне 2018 года. На площадке фестиваля были представлены 22 профессии, его посетили около 10 тыс. человек. Второй - представляет уже 39 специальностей и, по прогнозам организаторов, привлечет еще больший интерес. Мероприятие проходит при поддержке областного правительства.