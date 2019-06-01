В музее-заповеднике "Гатчина" открылся летний сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Музей-заповедник "Гатчина" в субботу открыл летний сезон серией праздничных мероприятий. Программа рассчитана на два дня, сообщила ТАСС режиссер театра "Малый Трианон", организатор мероприятия Ярослава Бубнова.

"Первый день посвящен прошлому - XVIII веку, времени рождения Гатчинского музея-заповедника. Открыли мы его парадным бальным дивертисментом на музыку оперы Дмитрия Бортнянского "Сокол". Дело в том, что опера впервые была представлена именно в Гатчинском дворце. Опера была поставлена на французском языке и на два столетия полностью забыта", - рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что гостям праздника представили барочный дивертисмент на музыку из увертюры и нескольких арий оперы "Сокол", посвященный музею-заповеднику. "Перед глазами публики возникло солнце, цветущий сад Гатчины, пришла сама богиня Флора, окруженная играющими фавнами, вместе с ней мы открыли новый сезон музея-заповедника под волшебную музыку, впервые прозвучавшую здесь так много лет назад", - добавила Бубнова.

По ее словам, субботний день в музее-заповеднике полностью посвятили императорским забавам. В парке открылась мастерская, где каждый мог сплести себе венок из живых цветов под руководством флориста.

"Прошел также мастер класс по созданию бального костюма. Парк заполнился барышнями в новых бальных платьях. Правда, созданы они из бумаги, но тоже красивые и по большей части золотые", - рассказала режиссер.

2 июня программа в парке будет посвящена XX веку. Пройдут мастер-классы по футуристическому искусству и танцу. "Завтра парк будет посвящен будущему. Будет время "будетлян", этот термин ввел в оборот Казимир Малевич", - пояснила она.

Подготовка парка

По словам заместителя директора музея по садово-парковому хозяйству Александра Мезенко, перед началом летнего сезона в парке привели в порядок газоны, высадили цветы и кустарники. "В это время у нас наиболее эффектно цветут тюльпаны, нарциссы, парк приобретает живописный вид. Поэтому именно в это время проводим всегда церемонию открытия летнего сезона", - рассказал он ТАСС.

Мезенко добавил, что планируется дальнейшая работа по восстановлению газонов, дорог и тропинок в парке. "Это достаточно трудоемкая работа, но ее нужно делать, потому что рельеф у нас холмистый, при сильных дождях после весны размывает дороги, нужно их приводить в порядок", - пояснил он. Кроме того, по его словам, в музее-заповеднике ведут большую работу по проектированию восстановления дренажной системы, а также по проектированию очистки местных озер и водоемов.

Гатчинский музей-заповедник

Гатчинский дворцово-парковый ансамбль ведет историю с времен Екатерины II. Первым владельцем этих мест был фаворит императрицы граф Григорий Орлов. После его смерти в 1783 году поместье перешло в собственность императорской семьи. Для Павла I здесь был построен единственный в России загородный дворец-замок, Гатчина была любимой резиденцией императора Александра III.

С мая 1918 года Гатчина открылась как музей. К 1941 году она имела репутацию "пригородного Эрмитажа" из-за своей богатейшей коллекции, включавшей более 54 тыс. экспонатов.

Резиденция серьезно пострадала в годы войны. Гитлеровцы взорвали дворец и похитили огромное количество экспонатов. Реставрация началась только в 1976 году и завершилась в 2016 году. Гатчинский замок включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.