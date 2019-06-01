Поисковики намерены продолжить изучение судна, затонувшего в 1895 году у побережья Крыма

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Поисковики намерены продолжить работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины художника-мариниста Ивана Айвазовского. Повторная заявка на грант для изучения судна будет подана в июле, сообщил ТАСС в субботу руководитель поисковой экспедиции "Нептун" Роман Дунаев.

Что сохранилось на затонувшем более 100 лет назад в Крыму корабле.

Что сохранилось на затонувшем более 100 лет назад в Крыму корабле. Видео под водой

"Мы, конечно, подадим второй раз заявку [на грант] в конце июля, но, к сожалению, сезон и время потеряны, это конец морского сезона, и мы ничего не успеем сделать. Даже при условии, что его выдадут", - сказал Дунаев.

Работы по подъему фрагментов более 10 картин, среди которых, предположительно, могут быть картины Айвазовского, были приостановлены из-за вероятности утраты артефактов. Их обнаружили участники подводной экспедиции "Нептун" на затонувшем в 1895 году пароходе "Генерал Коцебу", который находится на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.

Работы с затонувшим пароходом входят в проект "Крым - перекресток цивилизаций". "Мы в любом случае продолжим этот проект - "Крым: Перекресток цивилизаций". Мы начали над ним работать в 2014 году. В 2019 году написали грант, который был рассчитан на три года, он набрал 62%, а попадает на рассмотрение, в "зону интересных" при 70%", - пояснил Дунаев.

О пароходе

Двухпалубный пароход "Генерал Коцебу" был обнаружен представителями Черноморского центра подводных исследований в 2015 году. Он принадлежал Российскому обществу пароходства и торговли, был построен в Англии в 1866 году и назван в честь губернатора Новороссии генерала Павла Коцебу. Длина судна - 64 м, ширина - 8,6 м, водоизмещение 1250 тонн. Пароход мог взять на борт более 500 пассажиров.

16 апреля 1895 года пароход столкнулся у мыса Тарханкут с транспортным судном Черноморского флота "Пендераклия" и затонул.

О проекте

В рамках проекта: "Крым: Перекресток Цивилизаций" проводятся исследования и "паспортизация" подводных историко-культурных объектов в акватории Черного моря в районе Крымского полуострова.

Экспедиция "Нептун" работает с 2006 года с целью обследования уже известных археологам объектов на дне Черного моря: судов и самолетов, а также поиск новых. В составе экспедиции более 30 человек из разных регионов России. Экспедиция проводится совместно с крымским Черноморским центром подводных исследований.