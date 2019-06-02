Реализация проекта туристско-рекреационного кластера в Кронштадте рассчитана на пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Проект туристско-рекреационного кластера "Кронштадт. Остров фортов" рассчитан на реализацию в течение пяти лет. Такую оценку представила журналистам в воскресенье представитель рабочей группы по развитию туристско-рекреационного кластера города Кронштадт Марика Коротаева.

"Проект рассчитан в среднем на пять лет. Сдаваться он будет, безусловно, поэтапно", - сказала Коротаева.

В рамках проекта "Кронштадт. Остров фортов" предполагается возведение самого большого в мире музея военно-морского флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров, а также появление научных и образовательных площадок. Особое внимание будет уделено знаменитым кронштадтским фортам. Форты "Император Александр I", "Кроншлот" и "Император Петр I" после реставрации станут доступными для жителей и гостей города.

"За 2018 год Кронштадт посетило приблизительно 1,5 млн человек. Мы прекрасно понимаем, что это экскурсанты, что есть интерес. Это различные путешественники - и российские, и иностранные", - отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич. По его словам, рынок водного туризма является одним из наиболее перспективных направлений.

Согласно данным, представленным в видеопрезентации проекта и на его официальном сайте, в кластере появятся около 1 тыс. новых рабочих мест, а реализация проекта позволит увеличить турпоток до 5 млн человек в год. "Это сводная цифра, плюс-минус, который мы ожидаем на территории", - пояснила Коротаева, комментируя журналистам ожидаемый турпоток по итогам реализации "Острова фортов".

Финансирование проекта

"На данный момент в кронштадтском проекте у нас представлено три таких источника [финансирования], двумя из которых занимается наш банк как финансовый институт, который сопровождает как юридический, так и финансовый проект развития туристско-рекреационной зоны в городе Кронштадт: это инвестиционные деньги и меценатство", - сказала журналистам советник заместителя председателя правления Газпромбанка, член рабочей группы по развитию города Кронштадт Ксения Шойгу.

Третьим источником финансирования, по ее словам, станут государственные средства. "Это реставрация трех фортов, которая идет по линии министерства культуры и будет реализована им же", - добавила она.

Шойгу отметила, что презентация проекта туристско-рекреационного кластера в Кронштадте состоится на полях Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 6 по 8 июня. Также "Кронштадт. Остров фортов" станет флагманским проектом на стенде Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ-2019.