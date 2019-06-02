Устойчивое развитие горных территорий обсудили на форуме по нацпроектам в КБР

ЭЛЬБРУС /Кабардино-Балкария/, 2 июня. /ТАСС/. Ученые, политики, представители власти и общественности обсудили вопросы устойчивого развития горных территорий на примере Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках первого Северо-Кавказского форума по устойчивому развитию, посвященного реализации национальных проектов. Второй день форума был посвящен экологии, безопасности и снижению рисков стихийных бедствий, чрезвычайной помощи.

Человек и природа

Участники круглого стола, который состоялся в Приэльбрусье, обсудили аспекты научно-экспертного сопровождения нацпроекта "Экология".

Министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков обратил внимание на то, что в России нет федерального закона о горных территориях, который помог бы сохранить экологию, в частности, Эльбруса. "На самом деле есть проблема, которая связана и с экологией, и с другими аспектами, их решить можно, только приняв такой закон", - отметил он.

Заместитель начальника главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Магомет Анаев рассказал о программе "Предупреждение ЧС на территории Кабардино-Балкарской Республики", разработанной после схода мощных селевых потоков в Приэльбрусье в 2017 году.

Ведущий научный сотрудник Высокогорного геофизического института Росгидромета Михаил Докукин остановился на климатических проблемах и заверил, что информация о том, что ледники Эльбруса могут в ближайшее время растаять, не соответствует действительности.

"В республике сделано много для того, чтобы те риски, о которых мы слышали в выступлениях, предупредить и не допустить катастроф в долгосрочном плане. С точки зрения устойчивого развития, я надеюсь, что мы выйдем через национальные проекты на устойчивое развитие страны. При таком подходе и при поддержке центра мы сможем добиться перспективного развития, которое на долгие годы обеспечит благоприятные условия для жизни наших детей", - сказал советник председателя высшего совета партии "Единая Россия Юрий Шувалов, комментируя выступления.

Он отметил заинтересованность представителей власти, науки и общественных организаций в решении острых для региона проблем.

О форуме

Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию, посвященный реализации национальных проектов в СКФО, проходит в Кабардино-Балкарии с 1 по 3 июня. В нем принимают участие более 25 спикеров и экспертов со всей России (общее число участников дискуссий достигнет 500), которые обсудят национальные проекты, роль общественности в их реализации и устойчивое развитие Северного Кавказа. Будут рассмотрены также вопросы территориального планирования и строительства, развития горных территорий, безопасности, снижении рисков стихийных бедствий, чрезвычайной помощи. Будет обращено внимание на ликвидацию очагов экологического ущерба, сохранения исторического и культурного наследия, семейных традиций, здорового образа жизни и активного долголетия.

Кроме того, эксперты рассмотрят проекты в области цифровой экономики, экологии и внедрения современных методов и технологий в образовательный процесс.

Организаторами форума выступили правительство Кабардино-Балкарской Республики, высший совет партии "Единая Россия", аппарат полпреда президента РФ в СКФО, Центр социально-консервативной политики и КБГУ.

Реализация нацпроектов

Паспорта нацпроектов в сферах демографии, культуры, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, производительности труда и поддержки занятости, науки, цифровой экономики, малого и среднего бизнеса, международной кооперации и экспорта были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Кабардино-Балкария участвует в 11 из 12 национальных проектов, кроме нацпроекта "Наука". Объем финансирования нацпроектов в регионе в 2019 году составит 5455,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 5387,4 млн рублей, из республиканского - 128,4 млн рублей.