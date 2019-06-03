Аэропорт Симферополя начал пропускать пассажиров по электронным посадочным талонам

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя стал пропускать пассажиров по электронным посадочным талонам, например, сохраненным в мобильном телефоне, сообщил журналистам в понедельник представитель аэропорта.

"Международный аэропорт Симферополь внедрил систему использования электронных посадочных талонов. Первые пассажиры с посадочными талонами, сохраненными на мобильных электронных устройствах, уже благополучно прошли регистрацию и совершили полеты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажир, зарегистрировавшись на рейс онлайн, указывает, куда ему отправить электронную версию посадочного талона, а при входе в зону ожидания прикладывает экран со штрих-кодом посадочного к считывающему устройству. Для этого в аэропорту смонтировано специальное оборудование.

"Посадочный талон необходимо сохранить на мобильном устройстве для предъявления в аэропорту и на борту воздушного судна (по запросу) в любой момент и без доступа к интернету. При этом возможность использования электронного посадочного талона при регистрации должна подтвердить авиакомпания, обслуживающая рейс. <...> Услуга наиболее удобна для пассажиров, которые путешествуют без багажа. Они могут проходить в зону посадки на свои рейсы без посещения стоек регистрации", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что также сохраняется возможность пройти регистрацию на стойке в аэропорту или распечатать посадочный через терминал самообслуживания.

Ранее сообщалось, что аэропорт Симферополя в 2018 году обслужил более 5,146 млн пассажиров. Это на 17 тыс. человек больше, чем в 2017 году.