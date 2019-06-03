Главгосэкспертиза одобрила строительство обхода Анапы на трассе Новороссийск - Керчь

СОЧИ, 3 июня. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России одобрила строительство обхода Анапы - участка автомобильной трассы А-290 Новороссийск - Керчь, который освободит город-курорт от транзитного транспорта. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Строительство новых и реконструкция уже действующих участков трассы А-290 Новороссийск - Керчь направлены на создание единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым. Проектно-сметную документацию на строительство участка в границах Анапского района Краснодарского края изучили эксперты Главгосэкспертизы России. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения", - говорится в сообщении.

Протяженность данного участка дороги составляет 18,88 км с расчетной скоростью 120 км/час. "Участок станет альтернативным направлением для отрезка трассы, проходящего по территории Анапы, что позволит освободить дорожную сеть города от транзитного транспорта. Обход будет начинаться на 59 км трассы А-290 и у подъездов к населенным пунктам Цыбанобалка и Пятихатка. Закончится объездной участок на 71 км. Проект строительства также предусматривает сооружение транспортных развязок, примыканий в разных уровнях, мостов и путепроводов, прокладку водопропускных труб, локальных очистных сооружений и автобусных остановок", - уточняют в пресс-службе.

Автомобильная дорога федерального значения А-290 Новороссийск - Керчь входит в состав европейского маршрута E97. Трасса проходит по территории Краснодарского края и Крыма и пересекает Керченский пролив через Крымский мост.