Власти Ялты впервые в Крыму приступили к межеванию дорог и береговых линий

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Администрация города Ялты приступила к межеванию общественных территорий, дорог, тротуаров и объектов, находящихся в частной или государственной собственности, к определению так называемых "красных линий" береговых территорий в Крыму, чего не было ранее, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"Когда в украинские времена выдавались земельные участки под гараж, дачу или ИЖС, дороги не были отмежеваны. <...> Чтобы навести в этой сфере порядок, необходимо определить "красные линии", в том числе дорог и охранных зон вокруг и прибрежной линии, чтобы там также не появлялись заборы", - приводятся в сообщении слова главы администрации города Алексея Челпанова.

По его словам, Ялта стала первым городом в Республике Крым, кто обратил внимание на эту проблему. "По проторенному Ялтой пути идут другие муниципалитеты полуострова. В нашем городе работу по межеванию и определению "красных линий" линейных объектов и прибрежной зоны постараемся завершить", - сказал он. Как пояснили в пресс-службе администрации, работы планируется завершить в этом году, "если не будет задержек с прохождением тендерных процедур".

В сообщении отмечается, что по каждому объекту планируется проведение общественных слушаний, после них администрация сможет установить публичный сервитут на дорогу или лестницу, и она появится на карте. Представитель пресс-службы затруднился назвать какие-то определенные объекты, отметив, что это общая проблема для города и поселков, входящих в городской округ Ялты.

"В ходе выездов и общения с людьми местные жители часто жаловались, что заборы и ограждения вокруг частных жилых домов, пансионатов, зачастую отбирают часть тротуара или дороги, что вызывает неудобства. То есть попросту скоро негде будет ходить", - пояснили в пресс-службе.