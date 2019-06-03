Власти Якутии предлагают выделить оленьи пастбища в отдельную категорию земель

ЯКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Оленьи пастбища необходимо выделить в отдельную категорию земель для развития отрасли оленеводства. С таким предложением выступил в понедельник председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Петр Гоголев на пленарной сессии Национального лесного форума в Якутске.

"Действующие нормы законодательства приводят к невозможности использования оленьих пастбищ коренными малочисленными народами Севера (КМНС). Решение проблемы мы видим в выделении оленьих пастбищ в отдельную категорию земель. Кроме того, необходимо предоставление земельных участков КМНС, Сибири и Дальнего Востока РФ и их общинам на праве безвозмездного пользования, установление нового вида использования лесов - в целях сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов", - сказал Гоголев.

Он отметил, что северное оленеводство коренными народами ведется в основном на землях лесного фонда. "Согласно Земельному кодексу РФ, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование представителям КМНС и их общинам только для размещения зданий и сооружений с целью сохранения и развития традиционного образа жизни и промыслов сроком на 10 лет", - уточнил Гоголев.

Эта норма также противоречит требованиям федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ", нормами которого им гарантировано в местах традиционного проживания и деятельности безвозмездное пользование землями различных категорий, необходимыми для осуществления традиционного хозяйствования и промыслов, пояснил председатель Госсобрания Якутии.

Этап Национального лесного форума проходит в Якутске 2-3 июня. Участники форума обсуждают лесное законодательство, эффективность использования ресурсов, городские леса, самобытное природопользование Якутии, а также взаимодействие государства и бизнеса в этом направлении. Центральными темами форума также являются пожары и их предотвращение, а также очистка рек и экологический туризм.

В 2019 году первые этапы Национального лесного форума прошли в Тамбове, Тюмени и Перми. После форума в Якутске его последующие этапы пройдут в Сыктывкаре и Красноярске. Итоговое мероприятие Национального лесного форума состоится в Москве осенью 2019 года.