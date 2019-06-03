Туристская ассоциация регионов предлагает выдавать россиянам сертификаты путешественников

ТАСС, 3 июня. Туристская ассоциация регионов России предлагает запустить общефедеральную программу под рабочим названием "Сертификат путешественника", по которой каждый россиянин сможет получить финансовую поддержку на оплату поездки в любой регион РФ. По словам генерального директора организации Светланы Ануфриенко, это сформирует моду на туризм в России и значительно увеличит турпоток внутри страны.

"Мы хотим предложить <…> новый, интересный подход. <…> Это запуск программы, когда всем гражданам РФ выдается сертификат путешественника, он может быть различного номинала, этот вопрос сейчас прорабатывается. Человек будет иметь право раз в год по этому сертификату поехать по регионам России, использовать его на покупку тура, билетов, оплату гостиниц", - сказала Ануфриенко.

Она отметила, что к концу 2018 года по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма" в регионах должны были заработать 45 туркластеров, однако были созданы всего 17.

"Это очень мало, это официальные данные Счетной палаты РФ", - сообщила эксперт. По ее словам, мониторинг каждого региона проводился с профильным комитетом Госдумы, Счетной палатой РФ и Генпрокуратурой РФ.

Вопросы формирования туристско-рекреационных зон эксперты обсудят 6 июня на сессии Петербургского международного экономического форума.

Эко-деревни и яхт-клубы

Туристско-рекреационный кластер - это определенная территория, которая привлекает природой и культурно-историческими памятниками, на которой сконцентрированы поставщики услуг - гостиницы, хостелы, кемпинги, кафе, рестораны, развлечения. Успешный опыт отмечен у Ивановской, Ярославской, Тверской областей и Алтайского края. По словам Ануфриенко, этим регионам повезло с заинтересованными инвесторами, благодаря построенным в срок объектам значительно увеличился турпоток.

Например, Плес (Ивановская область) в 2018 году посетили 178 тыс. туристов - это почти в 100 раз больше населения провинциального города. Там построили причал для круизных судов, и прошлый год для региона стал рекордным по количеству заходов судов, почти вдвое выросло число туристов с теплоходов (более 60 тыс. человек). Как рассказали ТАСС в правительстве Ивановской области, в Плесе теперь есть 30 отелей и сельских гостевых домов, некоторые из них входят в число лучших в России. Туристов принимает эко-деревня, где можно жить в старинных домах 1870 года, постройки с русскими печами и современными удобствами. Отреставрированы музеи и церкви, появились частные галереи.

Туркластер "Барнаул - горнозаводской город" (Алтайский край) помог реанимировать исторический центр города, где сохранились старинные дома и площадка сереброплавильного завода. Вклад инвесторов в кластер составил 70% от общей суммы вложений, а турпоток в результате увеличился на 20%. Построена набережная реки Обь, созданы террасы Нагорного парка, реконструированы два моста, инвесторы восстановили 28 исторических зданий, открыли гостиницы в стиле доходных домов, сообщила ТАСС Татьяна Сибиркина, завотделом по развитию туризма администрации Барнаула.

Чтобы привлечь инвестиции для создания курорта "Завидово" (Тверская область), была сформирована особая экономическая зона - единственная такого типа в Центральном федеральном округе. Частные вложения в развитие этой территории превысили 12 млрд рублей. Планируется, что "Завидово" станет центром нового туристического кластера "Волжское море", создание которого планируется к 2025 году. "Думаю, что в этом году мы уже перейдем к практической реализации нашего проекта "Волжское море", к организации прямой железнодорожной ветки между Москвой и Конаковским районом, и, конечно же, созданию транспортно-пересадочного узла", - сказал ТАСС губернатор региона Игорь Руденя.

В Ярославской области благодаря ФЦП заработали два туркластера: "Золотое кольцо" в Переславском районе и "Ярославское взморье" в Рыбинском. В последнем теперь есть несколько отелей вместимостью 1,7 тыс. человек, пристань для теплоходов и взлетно-посадочная полоса для малой авиации, этнографический комплекс, спа-комплекс, поле для гольфа, яхт-клуб, планируют открыть музей-сыроварню. "На один рубль бюджетных инвестиций в этих проектах приходится семь рублей частных средств. Этот показатель является одним из самых высоких в России", - сказал ТАСС директор департамента туризма региона Юлия Рыбакова.

Туркластер "Псковский" (Псковская область) ежегодно обеспечивает рост турпотока в регион на 30-40%, кластер "Абрау-Утриш" (Краснодарский край) - на 19%. В том числе благодаря кластеру "Раушен" с центром в городе Светлогорске на берегу Балтийского моря (Калининградская область) турпоток в регион в 2018 году увеличился на 15% (1,52 млн человек), благодаря кластеру "Камский берег" в Сарапуле (Удмуртия) турпоток в город увеличился в 2,5 раза (до 45 тыс. человек в 2018 году). Инвесторы готовы вложить 4 млрд рублей в создание туркластера даже на севере Красноярского края, запустить там круизные туры - по реке Енисей из Красноярска в Дудинку, далее в Норильск и затем маломерными судами на плато Путорана.

Только на бумаге

В число отстающих по запуску туркластеров, по данным мониторинга, на который ссылается Светлана Ануфриенко, попали Бурятия, Якутия, Новгородская область и Карелия. Наиболее распространенная ситуация - когда на бюджетные средства создана сопутствующая инфраструктура (дороги, канализация, газ, освещение), а объекты туристической инфраструктуры инвестор не построил, "потерял интерес и ушел, хотя у него были обязательства", отметила Ануфриенко.

В Бурятии, по словам эксперта, на базе кластера "Байкальский" в Иволгинском районе инвестор построил дилерский центр грузовых автомобилей "Скания", который стал основным объектом этого кластера. "В него также включены некие предприятия питания и гостиничные места. Но насколько оправдано это, приведет ли к росту турпотока?" - говорит Ануфриенко. Замминистра туризма региона Баярма Цыдыпова уточнила, что кластер автотуристский, расположен рядом с федеральной трассой, инвестор при центре сделал придорожное кафе и гостиницу, что соответствует целям ФЦП.

Несколько якутских предпринимателей воспользовались преференциями на создание объектов кластера "Северная мозаика" и не выполнили свои обязательства, речь идет о льготных кредитах в 5 млн рублей. Прокуратура региона провела проверку, выявила нарушения. Сейчас там работает база отдыха "Ленские зори" и один из крупнейших на Дальнем Востоке веревочный парк, прошлым летом его посетило свыше 18 тыс. туристов. Сейчас власти республики ищут инвестора для создания круглогодичного детского центра отдыха "Полярная звезда", сообщили ТАСС в министерстве предпринимательства, торговли и туризма региона.

В Старой Руссе (Новгородская область), которая известна минеральными источниками, в срок не успели завершить работы на набережной Рыбаков. Шли судебные споры с подрядчиком, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении чиновника, он подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств на сумму свыше 49 млн рублей. Власти решают вопрос о выделении дополнительного федерального финансирования для завершения работ, пояснила ТАСС Ольга Павлова, замминистра инвестиционной политики региона, директор департамента туризма.

Возникли проблемы с проектами для кластера "Южная Карелия". В частности, бюджетные средства выделили на строительство подъездной дороги к "Белым мостам", где находятся два крупных водопада. Инвестор построил там базу отдыха, но с дорожными работами подвел подрядчик. "Достраивать объект за бюджетный счет будет уже другая компания, необходимая проектно-сметная документация находится в разработке и будет готова к концу июля 2020 года", - сказала ТАСС начальник управления по туризму республики Екатерина Биктимирова.

Тревел-чеки россиянам

Главное, что удалось сделать благодаря ФЦП, - заинтересовать туриста российскими регионами, привлечь к ним внимание, считает Ануфриенко. Другое важное достижение последнего времени, - перевод туризма из соцсферы (как этот было с советских времен) в сектор экономики. Теперь, по ее мнению, необходимо поддержать самих россиян, ведь "сложно формировать моду на туризм по регионам России, когда у людей нет денег".

Новая программа, предлагаемая Туристской ассоциацией регионов России, может работать по примеру материнского капитала, который возможно использовать только на определенные цели. "Это даже не деньги, это сертификат, который можно зарегистрировать на базе портала госуслуг. <…> Его можно назвать сертификат путешественника, туристический ваучер, тревел-чек. Любой гражданин РФ имеет право на получение этого сертификата, сможет использовать его в течение года, а потом он сгорает. При этом будет регулироваться, чтобы турпоток равномерно распределялся по всей России, а не концентрировался только на Юге России", - пояснила она.

Эксперты сейчас прорабатывают все детали программы "Сертификат путешественника" и намерены представить ее на заседании Государственного совета, посвященного развитию туризма, которое запланировано на осень 2019 года.

Реализация федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ" шла с 2011 по 2018 годы, функции государственного заказчика-координатора выполнял Ростуризм. Основной объем ресурсного обеспечения по программе был направлен на решение задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса России.

Согласно данным проверки Счетной палаты РФ, несмотря на кассовое исполнение, которое за весь период составило 118,8 млрд рублей или 98,4% программных назначений, в целом ФЦП выполнена на низком уровне. За весь период ее реализации ожидаемые результаты мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса достигнуты только на 37%.

Счетная палата рекомендовала Ростуризму и Минэкономразвития России проработать вопрос о безусловном исполнении регионами обязательств по вводу всех объектов в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года, ограничив при этом включение мероприятий по созданию новых туристских кластеров на территории тех субъектов, которые не исполнили свои предыдущие обязательства по ФЦП.