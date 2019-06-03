Форум по устойчивому развитию СКФО планируют проводить на постоянной основе

НАЛЬЧИК, 3 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию территорий, который впервые прошел в Нальчике для обсуждения проблем реализации нацпроектов, планируют проводить на постоянной основе, говорится в тексте резолюции форума.

Тезисы резолюции форума зачитал вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз.

"Участники форума особо отмечают значение нацпроектов для перехода к устойчивому развитию Северного Кавказа и призывают государственные и муниципальные органы исполнительной и законодательной власти, общественные организации к наращиванию региональных инициатив в рамках национальных проектов и привлечению местных сообществ к их реализации. Принимают решение о преобразовании форума в консультационно-экспертную площадку, действующую на постоянной основе", - сказал он.

Также, согласно тексту резолюции, в Нальчике предлагается создать научно-образовательные центры (НОЦ) "Computer science" и "Прогрессивные полимеры и аддитивные технологии", которые будут заявлены на конкурс на создание НОЦ мирового уровня в рамках национального проекта "Наука", участвовать в проектах "зеленой" экономики, примером которого является проект создания промышленного комплекса "Этана", реализуемого на принципах устойчивого развития.

Новый этап развития

Принявший участие в заключительном пленарном заседании форума врио главы КБР Казбек Коков назвал национальные проекты инструментом, который позволяет перейти в новый этап устойчивого развития.

"Как региональная власть мы для себя обозначаем определенные цели и задачи, которые позволят нам внести свою лепту в этот институт развития. Это и увеличение валового регионального продукта, и снижение безработицы, и повышение дохода бюджета налогового и неналогового, что позволит решать ряд вопросов, которые будут направлены на улучшение качества жизни людей", - сказал Коков.

1-3 июня в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) прошел первый Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию, где обсудили проблемы реализации нацпроектов и устойчивого развития территорий на примере Кабардино-Балкарии (КБР). В его рамках состоялись заседания трех пленарных сессий, панельных дискуссий и четыре круглых стола, в которых приняли участие свыше 350 человек из всех субъектов Северного Кавказа, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Калининграда, Сургута и других регионов страны.

Кроме того, эксперты рассмотрели проекты в области цифровой экономики, экологии и внедрения современных методов и технологий в образовательный процесс. Организаторами форума выступили правительство Кабардино-Балкарской Республики, высший совет партии "Единая Россия", аппарат полпреда президента РФ в СКФО, Центр социально-консервативной политики и КБГУ.

Реализация нацпроектов

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Кабардино-Балкария участвует в 11 из 12 национальных проектов, кроме нацпроекта "Наука". Объем финансирования нацпроектов в регионе в 2019 году составит 5455,8 млн руб., в том числе из федерального бюджета - 5387,4 млн, из республиканского - 128,4 млн.