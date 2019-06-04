Во Владивостоке появятся волонтеры для помощи туристам

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня. /ТАСС/. Туристско-информационный центр Приморья объявил о начале набора волонтеров, которые будут оказывать помощь туристам во Владивостоке в высокий туристический сезон. Проект под названием "Полосатые навигаторы" запущен впервые, сообщается во вторник на официальном сайте администрации Приморского края.

Количество туристов, в основном иностранных, в Приморье с каждым годом растет. Так, по итогам 2018 года регион посетило около 780 тыс. зарубежных гостей. Это рекорд по приему иностранных путешественников в крае за последние 10 лет.

"Впервые проект будет запущен в высокий туристский сезон - с июля по сентябрь. "Полосатые навигаторы" будут работать на центральных улицах Владивостока. Они компетентно, кратко, профессионально и, главное, абсолютно бесплатно предоставят туристам необходимую информацию", - говорится в опубликованном сообщении.

Заявки на участие в волонтерском проекте принимаются от всех желающих в возрасте от 18 лет до 20 июня. Прошедшие отбор претенденты будут направлены на специальное обучение и подготовку к работе с туристами.

Турцентр Приморского края работает при поддержке регионального департамента туризма. Его задача - создавать комфортную информационную среду в сфере туризма Приморья и продвижения региона.