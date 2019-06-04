Власти Северной Осетии разработают программу предпрофильной подготовки школьников

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июня. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров дал поручение правительству региона разработать республиканскую программу предпрофильной подготовки школьников. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, упор в подготовке будет делаться на приобщение к сельскохозяйственному труду в специальных ученических бригадах.

"Вячеслав Битаров поручил разработать республиканскую программу предпрофильной подготовки школьников. Главной ее целью будет являться приобщение детей к труду на земле", - сказал собеседник агентства.

Школьники будут выращивать овощи и зелень на специально отведенных для этого земельных участках. После ее можно будет использовать в школьных столовых, а в случае избытка продукции ее можно будет продавать.

В настоящее время Минобрнауки республики уже разработан подобный проект и в качестве эксперимента внедрен в средней школе № 2 станицы Змейской Кировского района совместно с Эльхотовским многопрофильным колледжем.

В школе созданы ученические бригады из 50 учащихся 8-9 классов, которые на земельном участке площадью 14 соток выращивают картофель, лук, зелень. Готовый урожай поставляют в школьную столовую, где для школьников готовят еду из экологически чистых продуктов. В скором времени к участию в проекте подключатся учащиеся школы селения Ставд-Дорт.