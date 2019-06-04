МЧС предупреждает о надвигающейся непогоде в регионах Северного Кавказа

НАЛЬЧИК, 4 июня. /ТАСС/. Управления МЧС по регионам Северного Кавказа распространили экстренные предупреждения о надвигающейся непогоде. В ближайшие три часа и предстоящие трое суток ожидаются град, дождь и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщается на сайтах ведомства.

"По представленным Кабардино-Балкарским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в ближайшие 3-6 часов и до конца суток 4 июня, в течение суток 5 июня, ночью и утром 6 июня местами по КБР ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении.

Такой прогноз актуален и для населенных пунктов Северной Осетии до 7 июня, а также Карачаево-Черкессии, Ингушетии и Дагестана, где в начале мая селевые потоки обрушились на несколько районов региона, повредив дома, обесточив их, снеся мосты и дороги.

По сообщению МЧС, во второй половине дня 5 июня, в ночь на 6 июня и сутки 6 июня по районам Дагестана местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, в горных районах с градом, шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с. На малых реках Дагестана ожидается подъем уровня до неблагоприятных отметок и сход селей малого объема.