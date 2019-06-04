Зоны шахтерских выработок в Тульской области возьмут под контроль после провала грунта

ТАСС, 4 июня. Территории, расположенные в зоне шахтерских выработок в Тульской области, возьмут под контроль после образовавшегося в одном из сел региона провала грунта глубиной около 15 м. Соответствующее распоряжение во вторник во время облета территории района озвучил губернатор Алексей Дюмин.

Провал грунта глубиной порядка 15 м и диаметром около 30 м на частном земельном участке в селе Дедилово Киреевского района Тульской образовался 8 мая 2019 года. В результате происшествия никто не пострадал.

"Необходимо взять на контроль все территории, находящиеся в зонах шахтерских выработок, и отслеживать их состояние", - цитирует Дюмина пресс-служба правительства Тульской области.

Губернатор во вторник совершил облет территории района, проинспектировав место провала. Для анализа динамики возможного движения пород по всему периметру провала установлены специальные маяки, геофизическое исследование территории планируется завершить к 1 июля.

Кроме того, для анализа геологических процессов, проходящих на территории региона, а также для решения вопроса о федеральном финансировании необходимых работ губернатор Тульской области направил письмо в Минприроды РФ с предложением создать соответствующую рабочую группу при ведомстве.