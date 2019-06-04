Единая система и господдержка. Как регионам сохранять историческое архитектурное наследие

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сотни памятников архитектуры местного значения в регионах России находятся в аварийном состоянии из-за отсутствия бюджетных средств на реставрацию и единой программы обращения с ними, отмечают опрошенные ТАСС эксперты в области сохранения исторической среды. Спасти ситуацию может создание федеральной структуры, которая будет курировать их состояние и финансировать проведение реставрационных работ, считают урбанисты и общественники.

Нужна единая система

Сейчас, констатируют эксперты, регионы занимаются своими памятниками архитектуры самостоятельно, используют разные методы и, как следствие, преуспевают не все. Единая же система сохранения архитектурного наследия при содержании и ремонте таких объектов не используется.

"На практике она применяется [только] к отдельным уникальным объектам - памятникам федерального значения или каким-то крупным общественным сооружениям. Если говорить о фоновой, средовой застройке, то никакой системы в ее регенерации не выработано", - рассказал ТАСС партнер КБ "Стрелка", архитектор и урбанист Алексей Муратов.

Между тем, подчеркивает он, сохранение исторической среды имеет огромное значение для общества. "Надо иметь ввиду, что процесс деградации среды, если он начинается, имеет циклический характер", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что некоторые памятники культуры, например, памятники конструктивизма 20-30 годов ХХ века, которые имеют довольно низкое качество строительства, довольно быстро приходят в упадок если ими не заниматься.

Бывший вице-мэр Иркутска и президент фонда "Наследие" - общественной организации, в задачи которой входит содействие охране и защите объектов культурного наследия в Иркутске, - Дмитрий Разумов считает, что памятники архитектуры - это важная часть жизни населения. "У людей, которые не чтут прошлое, не будет будущего. А как власть относится к памятникам, так к ним относится и остальное население. У нас считается нормой вставить пластиковые окна в исторический дом, и это ужасно", - считает Разумов.

Проблемы финансирования

Основной проблемой сохранения памятников культуры регионального и муниципального значения опрошенные ТАСС эксперты считают отсутствие средств. Так, у Томска, где сохранились целые кварталы и отдельные здания XVII-XIX веков, в том числе знаменитые памятники деревянного зодчества, нет финансовых ресурсов для сохранения более тысячи каменных и деревянных зданий, рассказал мэр города Иван Кляйн. По его словам, за последние годы в Томске в рамках программы по сохранению исторической застройки было отремонтировано 99 домов, что "катастрофически мало".

Аналогичная ситуация складывается и в Иркутске, который обладает самым большим из регионов Сибири разнообразием памятников деревянного зодчества XIX века. "Есть некоторый успешный опыт у региона, у города по восстановлению исторических домов, но, к сожалению, поскольку объектов достаточно много, средства, которые на это выделяются, ничтожно малы", - считает историк Алексей Петров, член правления иркутского фонда "Наследие", занимающегося защитой памятников.

Статус памятников

Эксперты отмечают, что для спасения исторических зданий им необходимо прежде всего давать соответствующий статус. Одним из лидирующих по числу взятых под охрану памятников регионов является Нижегородская область. "За последний год в Нижнем Новгороде было выявлено около 40 объектов культурного наследия", - рассказала ТАСС координатор проекта восстановления исторической среды "Том Сойер Фест Нижний Новгород" Анна Давыдова. Она добавила, что в городе существует практика не сносить здания, не выяснив предварительно, представляют ли они культурную ценность.

В Сибири же, по словам экспертов, наблюдается обратная тенденция. Так, по словам Алексея Петрова, в Иркутске были случаи, когда дома не вносили, а выводили из списков объектов культурного наследия, что позволяло проводить в них работы, приводящие к утрате первоначального облика. "Их отделывают сайдингом, вставляют пластиковые окна", - сказал историк.

В Омске, где муниципалитету принадлежат 65 зданий-памятников, из которых 14 признаны аварийными, рабочая группа, созданная для сохранения и охраны таких объектов, также рассматривает в числе вариантов решения проблемы лишение домов статуса культурного наследия. Об этом сообщается в ответе на запрос ТАСС департамента культуры мэрии Омска.

Государственно-частное партнерство

Другие возможности для сохранения памятников дает сотрудничество с частными инвесторами, пояснили эксперты. Механизм государственно-частного партнерства успешно применялся в Томске и Ирктутске, сейчас он внедряется в Омске. Однако, применим он не ко всем зданиям.

"Памятник фактически бесплатно отдается под определенное применение. Это может работать, но в основном это касается объектов, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. А если мы говорим об исторической застройке, то это часто жилые или конторские здания, которые лучше обычно приватизировать", - пояснил Муратов.

Статистика показывает, что именно такие памятники, используемые в качестве жилья, находятся в наибольшей опасности. Так, в Нижегородской области из 2249 объектов культурного наследия регионального значения около 30% находятся в неудовлетворительном или аварийном состоянии. "Большая часть из них являются многоквартирными жилыми домами или объектами религиозного назначения, не переданными в собственность Нижегородской Епархии", - рассказали ТАСС в региональном управлении госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

При этом опыт Амурской области показывает, что приватизация действительно может решить проблему. В Благовещенске все исторические здания еще с 1995 года продавались с обременением в виде охранного обязательства, с планом ремонта и реставрационных работ, рассказал ТАСС начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант. "В целом состояние объектов культурного наследия мы оцениваем в Приамурье как удовлетворительное - у нас нет ни одного утраченного архитектурного памятника, который был бы снесен", - отметил он.

Однако механизмы приватизации и ГЧП достаточно сложны и часто отпугивают потенциальных инвесторов. "Этот процесс идет очень медленно, потому что людям непонятно, как с ними [памятниками] дальше поступать, сколько вкладывать и будет ли какая-либо помощь от государства", - рассказала ТАСС заместитель председателя отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в Псковской области Ирина Голубева.

Отпугивает предпринимателей дороговизна и сложность реставрации исторических зданий. "Эти работы носят специфический характер - вы не можете заменить историческую "столярку" пластиковым окном. Там довольно долгие процедуры выполнения, согласования, там обязательно должны организации проектировать и работать соответствующие лицензии, все это приводит к удорожанию", - считает Муратов.

Федеральная поддержка

Эксперты считают, что существующие методы в полной мере решить проблему не позволяют, и нужна комплексная программа по восстановлению памятников и соответствующее финансирование. "Причем, эта программа должна быть принята при участии федерального центра, потому что нужны сотни миллионов рублей, может, даже миллиарды. Регион и город без участия федеральной власти могут исправить ситуацию только маленькими мазками", - считает Алексей Петров.

Реализацией проекта мог бы заниматься соответствующий фонд, отмечает Муратов. "Он бы мог аккумулировать деньги, по крайне мере на финансирование подготовительной части проекта. А может быть даже готовил сами проекты и искал под них инвесторов", - сказал он.

По словам Давыдовой, стоило бы также отработать механизм, который позволил бы собственникам исторических зданий получать компенсацию из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия, а также создание отдельной структуры по контролю за состоянием объектов культурного наследия.