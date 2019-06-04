Парк "Цветник" открылся после реконструкции в Пятигорске

"Теперь все отдыхающие и жители города могут насладиться этим парком. На всю работу затрачено порядка 35 млн рублей, и эти средства собраны за счет средств курортного сбора", - сказал на церемонии открытия министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, добавив, что все запланированные работы выполнены в срок.

ПЯТИГОРСК, 4 июня. /ТАСС/. Созданный в XIX веке парк "Цветник", по которому гулял еще Михаил Лермонтов, открылся во вторник после реконструкции в Пятигорске, средства на благоустройство парка были получены посредством курортного сбора, передает корр. ТАСС.

На Ставрополье с начала года собрано более 60 млн рублей курортного сбора

Министр отметил, что эксперимент по взиманию курортного сбора проходит хорошо, и подобные объекты курортной и социальной инфраструктуры сейчас восстанавливаются фактически во всех городах-курортах Кавказских Минеральных Вод. "Мы видим работы, которые проходят в городе Кисловодске, Ессентуках, Железноводске. В городе Железноводске восстановлен прекрасный терренкур длинной около трех километров и теперь там безопасно, светло и можно спокойно прогуливаться. В Ессентуках строится и восстанавливается парк у санатория "Курортный", в Кисловодске строятся также объекты курортной инфраструктуры, и они уже завершаются, и скоро мы с вами станем свидетелями их открытия", - добавил министр.

Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников отметил, что уникальность парка в том, что вклад в его обновление внесли жители самых разных уголков России. " [Это] те люди, которые приехали отдыхать на Кавказские Минеральные Воды и заплатили курортной сбор", - сказал он.

На церемонии открытия также присутствовали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава города Пятигорск Андрей Скрипник, депутат Госдумы Ольга Казакова.

За восстановление на средства курортного сбора парка "Цветник" проголосовали жители Пятигорска 18 марта 2018 года.

О парке

На сегодняшний день завершены основные работы по реконструкции "Цветника". На всем протяжении центральной аллеи уложена новая цветная тротуарная плитка, заменены садовые диваны, светильники и урны. На территории парка появился полукруглый танцпол с покрытием из природного машукского камня.

Сеть прогулочных дорожек с покрытием из дробленого красного камня останется. В парке высажено более 166 тыс. однолетних и многолетних цветов, 724 единицы декоративного кустарника и 83 дерева разных пород. Кроме того, в парке есть 12 низкорослых пальм. Наполнение многоуровневых клумб-цветников подобрано так, что парк будет "раскрашен" цветами с ранней весны до поздней осени.

О курортном сборе