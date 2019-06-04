Жители Кабардино-Балкарии выбрали туристический бренд региона

НАЛЬЧИК, 4 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) подвели итоги открытого голосования за туристический бренд региона. Победителем стал проект Мариам Аталиковой, которая "вписала" в аббревиатуру названия республики сердце и цифру 5642 - высоту Эльбруса, сообщила во вторник пресс-служба министерства курортов и туризма КБР.

"Проект Мариам Аталиковой признан лучшей разработкой туристического образа Кабардино-Балкарии. Итоги народного голосования рассмотрели на совместном заседании конкурсной комиссии и рабочей группы по разработке туристического бренда КБР. Представители Министерства курортов и туризма КБР озвучили результаты выборов посредством интернет-ресурсов. Как и было обещано, победитель получит 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС автор проекта, дизайнер-фрилансер Аталикова, асимметричное сердце символизирует гостеприимство республики. "Самая главная мысль, которая заложена в моей работе и, надеюсь, четко читается, [которую] мне хотелось бы тиражировать, это то, что мы не республика технологий, но мы республика, которая по-настоящему умеет любить. Дополнительное значение, которые можно там прочитать, это две вершины в сердце: оно не совсем правильной формы ... - легкий намек на двуглавый Эльбрус", - сказала она.

Автор проекта считает, что его можно использовать в разных сферах. "Логотип может существовать в разных ипостасях, он прост и за счет этого может быть исполнен в разной стилистике. Он может появиться в качестве кийиза (балкарский войлочный ковер - прим. ТАСС), может быть вырезан из дерева, должен хорошо смотреться на крыше для какого-нибудь рэп-фестиваля, значимо будет смотреться на фирменном бланке государственного учреждения", - отметила Аталикова.

По данным пресс-службы, планируется сформировать брендбук, а после его утверждения заключить договор отчуждения исключительного права на товарный знак. "Предварительную экспертизу на уникальность знак прошел успешно, полная процедура его регистрации займет 7-8 месяцев", - уточняется в сообщении. Министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков отметил, что власти намерены "уделить внимание работам, которые составили "лучшую семерку" конкурса.

Как сообщалось ранее, на конкурс поступило около 20 работ, а проведенный устный опрос жителей и гостей республики выявил, что у большинства регион ассоциируется с Эльбрусом.