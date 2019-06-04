Генплан Севастополя планируется разработать до конца текущего года

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный план Севастополя планируется разработать до конца 2019 года, решение суда о том, что правительство города должно внести его в заксобрание в течение трех месяцев, будет обжаловано, заявил журналистам замгубернатора Илья Пономарев.

Ранее сообщалось, что в конце мая Ленинский районный суд города вынес решение, по которому правительство Севастополя обязано внести проект генерального плана города в законодательное собрание не позднее 100 календарных дней с момента вступления решения в законную силу. Заместитель прокурора Севастополя просил суд "признать незаконным бездействие городского правительства и департамента архитектуры и градостроительства" по вопросу генплана. Отмечалось, что чиновники не предпринимают мер по разработке документа и внесению его на рассмотрение в законодательное собрание.

"Сроки подготовки этого документа - декабрь 2019 года, согласованы с Минэкономразвития в рамках реализации федеральной целевой программы. Работа ведется и полностью укладывается в обозначенные сроки. Мы не можем согласиться с выводами суда о бездействии правительства Севастополя по подготовке Генплана", - сказал Пономарев.

Он отметил, что решение суда означает, что не хватит времени провести общественное обсуждение - суд отводит всего 100 дней, а опубликовать документ, по закону, необходимо не менее чем за 90 дней до обсуждения. "Позиция правительства Севастополя заключается в том, что данное решение суда будет оспорено", - подчеркнул Пономарев.

О генплане

Сообщалось, что действующий генплан Севастополя датируется 2005 годом, его принятие не сопровождалось публичными обсуждениями. В 2015 году был выбран подрядчик по разработке проекта нового генплана, а первые публичные слушания состоялись в мае 2017 года.

Жители города раскритиковали проект, в том числе опасаясь лишиться своей недвижимости. Власти заверяли, что этого не произойдет, а позже процесс принятия генплана был остановлен, документ направили на доработку. В феврале этого года губернатор Дмитрий Овсянников сообщил ТАСС, что работа над документом завершается, но, "если это будет приводить к политическому нагнетанию обстановки", то на обсуждения его вынесут не сразу.