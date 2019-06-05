В Мурманской области за счет переработки мусора намерены производить топливо для котельных

ТАСС, 5 июня. Мурманская область намерена расширить объемы переработки мусора и за их счет производить топливо для котельных. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, который принимал участие в совещании генпрокурора РФ Юрия Чайки по вопросам обращения отходов в регионах европейской части России.

"У нас есть мусоросортировка - не мусоросжигательное предприятие. Она очень современная, и мы вместе с федеральным оператором планируем стать одним из пилотных городов для того, чтобы запустить новую мусоропереработку (второе предприятие) уже в южной части Мурманской области", - сказал он. "У нас в этом есть неплохой опыт, и мы готовы всячески стимулировать, чтобы появился новый серьезный большой проект", - сказал Андрей Чибис.

"Мы уже готовим спрос под продукты мусоропереработки - под тротуарную плитку, и будем использовать ее в программе благоустройства. И запустим программу RDF-топлива, получаемого в результате переработки мусора, для того, чтобы уйти от мазута на наших котельных. Это топливо, в том числе будет использоваться", - пояснил он.

Чибис заметил, что изменения в сфере сбора и переработки мусора, в том числе установления новых тарифов, - очень чувствительная тема, и первоначально был скачок жалоб. "И сейчас отдельные случаи есть. Мы моментально на них реагируем и выстраиваем очень жесткую систему контроля и за региональным оператором, и за его подрядчиками, чтобы у нас всегда не было мусора, - сообщил Андрей Чибис. - Конечно, это чувствительный платеж для населения. Принципиально важно, чтобы в обмен выполнялась качественно услуга, чтобы были современные мусороперерабатывающие мощности и были чистые контейнерные площадки, то есть все вывозилось. Наша цель - этого добиться".

"И практика моей работы показывает, что значительный объем решения этих вопросов лежит в плоскости мобилизационной, эффективной работы на месте, - заметил он. - Потому что проблему уборки контейнерных площадок мы решили достаточно оперативно, и сейчас работают две модели: либо это делает региональный оператор, либо очень четкая договоренность и подписывается соглашение с управляющими компаниями".

"И отдельно мы запускаем программу по контейнерам, чтобы эти контейнеры были не металлические, из которых мусор вылетает, а современные, закрытые, защищенные, углубленные контейнеры, и это показывает свою эффективность даже в нашем северном климате. Эту программу мы реализуем за ближайшие три года", - добавил он.