Косаток в Приморье выпустят на волю до конца лета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Косаток и белух, содержащихся в бухте Средней Приморского края, планируется выпустить на волю в июле-августе, сообщил ТАСС в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

"Это точно будет летний период. Хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Я думаю, это точно будет июль-август, август - последний срок", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках выпуска животных.

Кобылкин добавил, что, по мнению экспертов, животные смогут адаптироваться в дикой среде. "Я разговаривал с человеком, который больше всех погружен в китовую тему - с Мишелем Кусто. Навыки [животных] за год не могут быть потеряны", - заверил министр.

По его словам, пока место выпуска не определено. "Дорожная карта, которую мы прорисовали, в первую очередь должна сказать нам место выпуска, потому что у нас до сих пор два мнения. Российская академия наук говорит, что в принципе можно выпускать в бухту Средняя. ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии - прим. ТАСС) говорит, что лучше там, где выловлены - Шантарские острова. Транспортировка непростая до этого места, поэтому сейчас просчитываются все варианты", - пояснил Кобылкин.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.