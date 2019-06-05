Шесть пляжей в Сочи летом будет закрыты на реконструкцию

СОЧИ, 5 июня. /ТАСС/. Закрыты для посещения в связи с капитальной реконструкцией этим летом будут шесть сочинских пляжей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Шесть сочинских пляжей этим летом будут капитально реконструированы. Закрытыми для посещения будут пляжи "Магри", базы отдыха "Слава Черноморья", муниципальный пляж "Прозрачный", "Донские озера", "Тиона" и пляж санатория "Юность". В течение всего курортного сезона на пляжах будут дежурить инспекторы сочинского отделения Государственной инспекции по маломерным судам, которые будут следить за безопасностью людей на воде", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что всего в городе насчитывается 198 пляжных территорий, 13 из которых получили международную награду "Голубой флаг".