Руденя: возведение северного обхода Твери повысит транспортную доступность в регионе

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Строительство северного обхода Твери позволит завершить возведение транспортного кольца вокруг города и повысит транспортную доступность в регионе, отметил накануне Петербургского международного экономического форума глава Тверской области Игорь Руденя. На площадке форума губернатор обсудит подробности реализации проекта.

"Строительство северного обхода даст возможность завершить строительство транспортного кольца вокруг Твери. Это будет новый этап развития города, повысится транспортная доступность в регионе, появятся переходы через Волгу со стороны Москвы, появится возможность объезда города грузовым транспортом. И, конечно, это новое развитие территорий сельскохозяйственного назначения, жилищного строительства в сторону Кимр, Рамешек, Бежецкого района", - цитирует Руденю пресс-служба правительства региона.

Проектирование участка трассы М-11 - северного обхода Твери - включено в генеральный план города в 2019 году. Договоренности о начале проектирования обхода были достигнуты в ходе Российского инвестиционного форума в феврале, на встрече губернатора области с председателем правления ГК "Автодор". Новая встреча сторон пройдет в рамках делового обеда на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Предполагается, что проект будет осуществлен на завершающем этапе создания скоростной трассы М-11", - добавили в пресс-службе правительства Тверской области.

В 2019 году работы по реконструкции планируется провести на 137 км автодорог регионального значения и местного значения в Тверской области, а также в агломерации Твери. Контракты на сумму свыше 2 млрд руб. уже заключены с подрядными организациями, продолжаются конкурсные процедуры и заключение контрактов по оставшимся объектам.

Планируется, что к 2024 году доля дорог в регионе, соответствующих нормативным требованиям, увеличится до 33,7%, в городской агломерации Твери - до 85%. Для обеспечения качества работ по инициативе губернатора утверждены региональные стандарты, основанные на федеральных критериях.

ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.