Питомники для бездомных животных могут появиться в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июня. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров дал поручение разработать проект строительства приютов для бездомных животных по всей республике. Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"Нам необходимо на начальном этапе рассмотреть не только вопросы строительства приютов, но и заранее продумать организацию работу внутри учреждений. Нужно помнить, что питомник - это пункт временного содержания, в нем должны быть налажены процессы приема, осмотра, проведения необходимого лечения и наблюдения за животным, стерилизации, схема выпуска животного в среду", - цитирует пресс-служба главу ведомства Майрана Тамаева.

В настоящее время во Владикавказе действует питомник, который может вместить 100 животных, на территории муниципальных образований точечно размещены так называемые волонтерские приюты, которые существуют на добровольных началах. Была предложена концепция, включающая строительство официальных приютов в трех точках республики: Владикавказ, Ардон, Моздок.

Такое расположение позволит охватить всю территорию республики. На данный момент ведется расчет мощности каждого приюта, необходимой площади и бюджета содержания учреждений.