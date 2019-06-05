Первый туристический поезд "Царское золото" отправился из Петербурга в Арктику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Свыше девяноста туристов из разных стран вечером в среду отправились на новом туристическом поезде Zarengold ("Царское золото") из Петербурга в Арктику, передает корреспондент ТАСС. Ближайшие полторы недели пассажиры этого северного аналога знаменитого "Восточного экспресса" будут знакомиться с природой, архитектурой, культурой Русского Севера и Северной Норвегии.

"Мы предлагаем поездки на железнодорожном транспорте по всему миру - таких красот, широты, ландшафтов как в России почти нет. К этому [железнодорожному] направлению на Север мы давно шли, намерены его развивать и надеемся, что уже через два – три года северная дорога станет таким же брендом, как Транссибирская магистраль, "Шелковый путь" или "Восточный экспресс", - рассказал ТАСС исполнительный директор "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ", компании, запустившей поезд, Нурлан Мукаш.

Первая ласточка

Пассажирами первого поезда стал 91 турист из семи стран мира. Чтобы отправиться в путешествие по Русской Арктике они сначала прилетели в Москву, потом приехали в Петербург на скоростном поезде.

"Я из Швейцарии, еду с мужем - решили попробовать этот новый маршрут, поскольку нам вообще интересен Север, я никогда не была там. Вообще, я предпочитаю путешествия на поезде, потому что, летая на самолете, ты видишь все только сверху, а так ты можешь прочувствовать все - от топографии местности до населения", - Анна Мария Энст

Поезд, отправившийся в путь в среду во всех смыслах этого слова пробный. На нем еще нет брендовой раскраски – состав собран из разных по цвету и возрасту вагонов, которые прошли реконструкцию, чтобы удовлетворять взыскательным запросам путешественников – в каждом купе есть отдельный душ, мягкие сидения. Два вагона-ресторана оформлены зеркалами, рисунками со сценами из русской жизни, деревянными креслами.

Проводники работают на своих вагонах уже долгое время и хорошо их знают, более того, они должны уметь объясниться с пассажирами на английском и немецком языках.

Кейптаун Севера

Запуску поезда предшествовала большая работа. Специалисты компании в течение полутора лет выезжали на место, выбирали остановки, осматривали достопримечательности, которыми хотят удивить пассажиров поезда. Работу облегчал тот факт, что компания уже возит туристов в Кижи и на Соловецкие острова по воде.

"Я ездил по этой дороге в сентябре-октябре, мое впечатление - это, прежде всего, ландшафты. Карелия по всему миру известна своими отличными ландшафтами, которых нет в Европе. От Кеми и выше уже совсем другие ландшафты - тундра. А дальше Мурманск, куда еще 15 лет назад приезжали наши маркетологи и назвали его Кейптауном Севера, теперь это название есть во многих книгах на английском, на испанском", - рассказал ТАСС Мукаш.

Маршрут поезда пройдет по железнодорожной магистрали от Петербурга до Мурманска. Туристы проедут через Петрозаводск, где ненадолго сменят железнодорожный транспорт на водный, чтобы добраться до знаменитого музея-заповедника Кижи. Затем сделают остановку в небольшом карельском городке Кемь, основанном еще в XIV веке, когда-то являвшемся столицей Кемской волости, известной обывателям по знаменитому фильму "Иван Васильевич меняет профессию". Именно этот регион шведский посол требовал от русского царя. С XV века на протяжении многих лет эти места принадлежали Соловецкому монастырю, который также смогут осмотреть туристы.

Затем путешественники посетят Мурманск – столицу Заполярья. Покинут свои вагоны они на станции Никель Мурманский. Однако, на этом путь туристов не закончится. На автобусах они доедут до норвежского Киркенесса, оттуда часть гостей садятся на круизные корабли Hurtigruten и продолжат путешествие по Норвегии, часть гостей летит до Шпитцбергена в Арктику, часть гостей летит в Осло.

Впрочем, отметил Мукаш, уже следующий поезд могут ждать изменения и по количеству вагонов и по маршруту. "Мы хотим на следующий год два поезда и к 2021 году мы планируем четыре поезда – два туда и два обратно. На первом поезде мы постарались показать только самое основное, где мы уверены, но сейчас с туристами едут наши специалисты, и мы будем этот маршрут дополнять остановками", - рассказал он.

История и будущее

По дороге туристов будут знакомить не только с красотами северной природы, но и с историей освоения Арктики, тем, как в начале XX века строилась железная дорога на Север. “У нас проводится много экскурсий в городах, в поезде у нас организовываются лекции в вагоне-ресторане, лекции можно послушать по радио. Каждый день расписан по программе”, - рассказал ТАСС начальник поезда Александр Григорьев.

Проекту оказывает поддержку также Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. По словам заместителя главы агентства Алихана Хашиева, развитие этого направления должно повысить узнаваемость региона и в будущем способствовать развитию бизнеса и городской среды на местах.

“В первую очередь этот проект – это узнаваемость нашей страны. К тому же туристам надо где-то есть, покупать сувениры – это все тянет за собой малый бизнес. Местный бизнес будет стремиться развиваться дальше, местные власти это тоже будет стимулировать [к изменениям]. Конечно, для этого нужны годы, это не делается разом, но когда появится востребованность регионов, появится узнаваемость – остальное подтянется”, - сказал Хашиев ТАСС.

Поезд вызвал ажиотаж не только у туристов, но и у журналистов, для съемок и интервью отправление пришлось задержать на несколько минут. Впрочем, это не должно повлиять на расписание в пути – следующая остановка Петрозаводск, куда туристы приедут 6 июня.