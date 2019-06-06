Лесными пожарами в регионах России охвачено свыше 700 га

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Пожарные в регионах России тушат более 30 лесных пожаров на общей площади 712 га. Основная их часть приходится на Красноярский край, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 6 июня 2019 года на территории РФ действовал 31 лесной пожар на площади 712 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 17 пожаров на землях лесного фонда на площади 517 га в Красноярском крае", - говорится в распространенном релизе.

Очаги на сравнительно небольших площадях отмечались также в Забайкальском крае, в Иркутской области, Башкортостане, в Ханты-Мансийском АО, в Псковской области, в Марий-Эл и в ряде других регионов.

К борьбе с огнем в регионах привлечены почти 1,3 тыс. человек, задействовано 242 единицы техники, мониторингом пожаров занимаются 43 воздушных судна, тушением - 15. В минувшие сутки было потушено 47 очагов на площади 290 га. В отдаленных, труднодоступных местностях было зарегистрировано шесть возгораний на 22,3 тыс. га, все они расположены в Якутии. Эти пожары не тушатся, поскольку, по данным Авиалесоохраны, затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред.

Режим ЧС из-за лесных пожаров действует в двух районах Республики Тыва. Особый противопожарный режим введен в 42 регионах.