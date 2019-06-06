В Забайкалье определили территории, на которых не будут выделять "дальневосточный гектар"

ЧИТА, 6 июня. /ТАСС/. Власти Забайкальского края определили территории, которые не будут участвовать в программе "Дальневосточный гектар". Сведения о них передали в Росреестр, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Позже вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что предоставление дальневосточных гектаров в этих регионах начнется 1 июля.

"В Забайкальском крае определены территории "нельзя", в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены гражданам по программе "Дальневосточный гектар". Сведения об этих землях направлены в Росреестр для внесения в федеральную информационную систему "НадальнийвостокРФ", - говорится в сообщении.

К этим землям относятся особо охраняемые природные территории, защитные леса, водные объекты с прибрежными береговыми полосами. В программе "Дальневосточный гектар" также не будут участвовать земли, у которых уже есть правообладатели, земли коренных малочисленных народов, Минобороны, а также территория города Читы и территории с расположенными на них объектами культурного наследия, местами традиционного поклонения и археологическими памятниками.

Как уточнил ТАСС руководитель краевого департамента государственного имущества и земельных отношений Алексей Хосоев, после того, как Росреестр внесет все данные в информационную систему, станет ясна доля земель, не участвующих в программе "Дальневосточный гектар", от общей площади края. "Сейчас нам сложно назвать, какова общая площадь таких территорий, поскольку есть случаи наложения друг на друга земель разных запретных категорий", - пояснил он.

Тем не менее, больше всего земель категории "нельзя" в северных районах Забайкалья, где живут коренные малочисленные народы, а также в лесных районах - Красночикойском, Хилокском, Петровск-Забайкальском.

Дальневосточный гектар

По программе "Дальневосточный гектар" граждане РФ могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа работает для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - остальной территории России. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Законопроектом предлагается, что с 1 февраля 2020 года право выбрать землю в Бурятии и Забайкалье появится у всех дальневосточников. С 1 августа 2020 года дальневосточные гектары здесь станут доступны всем россиянам.

Ранее сообщалось, что в программу планируется включить около 30% общей площади Забайкальского края.