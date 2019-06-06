Иркутский губернатор потребовал изучить вопрос расширения границ Прибайкальского нацпарка

ИРКУТСК, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко потребовал от властей Иркутской области тщательно изучить вопрос о расширении границ Прибайкальского национального парка.

В апреле 2019 года ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" представило проект схемы с расширенными границами нацпарка, выполненный с учетом позиции Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Проект предусматривает расширение границ за счет включения земельных участков водного фонда, лесного фонда Шелеховского, Слюдянского, Иркутского муниципальных районов, а также территорий, занятых населенными пунктами Ольхонского района.

"Прошу до конца недели подготовить письмо с нашей позицией по этому вопросу, чтобы федеральные органы власти учли особенности нашего региона и острые моменты. На мой взгляд, люди совершенно правильно обеспокоены тем, что живут на этой земле столетиями, дома строили еще их предки, а сегодня им вдруг говорят, что они не имеют права на эту землю, на это жилье", - заявил Левченко журналистам во время встречи с министром природных ресурсов и экологии региона Андреем Крючковым.

Он также отметил, что расширение границ нацпарка ставит под угрозу исполнение поручений президента и правительства РФ о строительстве спортивного тренировочного центра по подготовке сборных команд страны по художественной гимнастике в Ольхонском районе, установления границ населенных пунктов центральной экологической зоны Байкальской природной территории и реконструкции дороги на острове Ольхон.

"Письма с позицией правительства Иркутской области об изменениях границ Прибайкальского национального парка будут направлены в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и президенту страны Владимиру Путину", - уточнил Левченко.