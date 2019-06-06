В Ингушетии появится цирк с голографическим животными вместо живых

МАГАС, 6 июня. /ТАСС/. Мэрия административного центра Ингушетии Магаса решила открыть до конца года цирк, в котором вместо живых животных будут выступать голографические, написал мэр Магаса Беслан Цечоев в своем аккаунте в Instagram.

"Как вы знаете, нами принято решение отказаться от цирка шапито и других подобных проектов, где с животными обращаются не гуманно. Однако это не означает, что мы не думаем о других вариантах гуманного и познавательного досуга для жителей столицы и республики. Вместо цирков и зоопарков в Магасе планируется создание первого инновационного цирка с использованием голограмм", - написал Цечоев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии, голографический цирк планируется открыть до конца 2019 года.

"Цирк будет открыт до конца года. Планируется, что расположится он на площади Алания рядом со стометровой башней Согласия. Именно это место в городе является центром притяжения как жителей города и региона, так и туристов", - сказали в пресс-службе.

Ранее мэрия сообщила, что намерена построить в городе приют для бездомных животных на участке, где планировалось разместить городской дельфинарий. Также мэр сообщал ТАСС, что запретил размещать в городе передвижные цирки, поскольку считает условия содержания животных в таких заведениях негуманными.

Летом 2018 года в Магасе были установлены домики для бездомных кошек с подогревом, а также убежища для белок.