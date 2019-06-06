{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Архангельская область заинтересована во внедрении технологии "Бережливый умный город"

Власти региона пообещали предоставить "Росатому" площадку для обсуждения инициатив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Возможность внедрения в Архангельской области концепции "Бережливый умный город" от корпорации "Росатом" и создание цифровой платформы развития региона обсуждались в ходе рабочей встречи главы Поморья Игоря Орлова и генерального директора ООО "Русатом Инфраструктурные решения" (дивизион госкорпорации "Росатом") Ксении Сухотиной в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В нашей области активно идут процессы цифровизации, и мы будем рады, если к этому процессу присоединится "Росатом". Мы готовы предложить площадку, на которой вы сможете и представить свои предложения, и обсудить их с профильными специалистами", - сказал Орлов.

"Умный город" - инновационный комплексный проект, который использует существующие технологии и инновации в целях улучшения качества жизни граждан, повышения эффективности городского управления и сервисов для создания территории устойчивого роста с высоким индексом человеческого капитала.

"Концепция "Бережливый умный город" предполагает решение целого ряда проблем - от стареющей инфраструктуры с ее несоответствием комплекса обслуживающих структур и объектов современным требованиям до старения и сокращения общей численности населения и связанным с этим снижением числа рабочих мест и предпринимательской активности", - уточнила Сухотина.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрхангельская областьПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
Развитие города Циолковский позволит увеличить население в пять раз к 2030 году
Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в плане предусмотрена необходимая для такого количества людей инфраструктура
Читать полностью