Архангельская область заинтересована во внедрении технологии "Бережливый умный город"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Возможность внедрения в Архангельской области концепции "Бережливый умный город" от корпорации "Росатом" и создание цифровой платформы развития региона обсуждались в ходе рабочей встречи главы Поморья Игоря Орлова и генерального директора ООО "Русатом Инфраструктурные решения" (дивизион госкорпорации "Росатом") Ксении Сухотиной в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В нашей области активно идут процессы цифровизации, и мы будем рады, если к этому процессу присоединится "Росатом". Мы готовы предложить площадку, на которой вы сможете и представить свои предложения, и обсудить их с профильными специалистами", - сказал Орлов.

"Умный город" - инновационный комплексный проект, который использует существующие технологии и инновации в целях улучшения качества жизни граждан, повышения эффективности городского управления и сервисов для создания территории устойчивого роста с высоким индексом человеческого капитала.

"Концепция "Бережливый умный город" предполагает решение целого ряда проблем - от стареющей инфраструктуры с ее несоответствием комплекса обслуживающих структур и объектов современным требованиям до старения и сокращения общей численности населения и связанным с этим снижением числа рабочих мест и предпринимательской активности", - уточнила Сухотина.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.