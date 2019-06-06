Архангельская область возьмет в лизинг три воздушных судна для перевозок внутри региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области в этом году возьмут в лизинг два самолета и вертолет для развития "2-го Архангельского объединенного авиаотряда" и перевозок внутри региона. При этом также продолжается подготовка обоснования инвестиционного проекта по созданию новой авиакомпании "Арктика", сообщил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор региона Александр Орлов.

"Мы берем в лизинг, и уже на стадии подписания договора еще два самолета L-410 и новый вертолет - для внутрирегиональных перевозок в Архангельской области, на базе второго авиаотряда, мы авиакомпанию продолжаем развивать, понимая, что это нам жизненно необходимо. В прошлом году мы докупили два самолета, в этом году еще два самолета - нам нужна внутренняя авиация, и мы будем ее развивать", - сказал собеседник агентства.

АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд" является крупнейшим вертолетным предприятием Северо-Западного региона России, обеспечивающий в Архангельской области авиационную перевозку пассажиров, почты, грузов. В настоящее время парк авиаотряда укомплектован вертолетами Ми-8Т, Ми-8МТВ и Ми-26Т, а также самолетами Ан-2 и L-410УВП-Э.

Ранее также сообщалось, что губернатор Архангельской области и глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский подписали соглашение о создании новой авиакомпании "Арктика". Цель создания авиакомпании - выход на рынок межрегиональных перевозок. Это вызвало протесты во "2-м Архангельском объединенном авиаотряде", на базе которого предполагается создать компанию: на предприятии полагают, что отсутствие бизнес-плана и необходимые затраты могут привести к банкротству.

"Для того, чтобы принимать решения, должны быть проведены очень серьезные бизнес оценки, оценка проекта, исследования соответствующие, которые позволят оценить экономические все потребности и выкладки этой авиакомпании. <…> Специалисты должны представить нам, губернаторам, бизнес-план, и на основании этого мы сможем сделать окончательные выводы о сумме участия, о необходимых ассигнованиях в эту авиакомпанию и том возможном региональном заказа на перевозки, которые всегда у нас формируются", - пояснил Орлов.

Представители авиаотряда также выражали недовольство планами правительства Архангельской области как учредителя предложить 2-му авиаотряду взять в операционный лизинг три самолета Sukhoi Superjet RRJ-95. Орлов в беседе с ТАСС отметил, что решение о использовании и неиспользовании самолетов определенной марки принимает Росавиация и соответствующие полномочные органы.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор фонд "Росконгресс". ТАСС информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.