Глава Фонда развития моногородов предложила распространить "Прошагай город" на всю страну

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Проект "Прошагай город", в рамках которого жители моногородов и волонтеры наносят достопримечательности на карты Google, необходимо запустить и в других городах страны. Такое мнение выразила ТАСС в четверг глава Фонда развития моногородов (Моногорода.рф) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы отработали технологию проекта с моногородами, уже есть лучшие практики его проведения. Считаю, что проект готов для широкого применения во всех российских городах. Неважно, какой это будет город: большой или маленький, моногород или не моногород", - сказала Макиева.

Она также сообщила, что заявки на участие в проекте уже подали более 90 из 317 моногородов. Охватить проектом все моногорода планируется в течение двух лет. В рамках развития проекта на ПМЭФ был подписан Меморандум о сотрудничестве между Фондом развития моногородов, Российским экспортным центром, Школой экспорта РЭЦ и компанией Google.

Фонд развития моногородов был учрежден в 2014 году Внешэкономбанком, он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода.

О ПМЭФ

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство форума.