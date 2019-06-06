Порядка 3 млрд рублей планируется инвестировать в развитие системы теплоснабжения Орла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков и гендиректор ПАО "Квадра" Семен Сазонов подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве. Компания намерена инвестировать 3 млрд рублей в развитие системы теплоснабжения Орла, следует из документа, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Компания выражает готовность реализовать проекты, направленные на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей города Орла, с объемом инвестиций - 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В свою очередь правительство области обязуется принять участие в выработке решений о погашении задолженности "Орелгортеплоэнерго" и обеспечить установление долгосрочных тарифов на тепловую энергию компании. Кроме того, власти должны учитывать при установлении тарифов экономически обоснованные расходы компании, включая расходы на выполнение требований промышленной безопасности, экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.