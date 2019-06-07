Полное обновление старейшего на юге России парка завершится во Владикавказе до октября

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 июня. /ТАСС/. Полная реконструкция старейшего на юге России парка имени Коста Хетагурова во Владикавказе завершится до октября этого года. Об этом ТАСС сообщил глава администрации местного самоуправления города Борис Албегов.

"Мы начали работы в рамках второго этапа реконструкции парка, они идут активно и уже до октября парк полностью обновится. На эти цели направляем более 70 млн рублей. Надеемся, что горожане будут рады этому обновлению", - сказал Албегов.

По замыслу дизайнеров в парке будет сохранена историческая планировка, лестницы, фонтаны также сохранят свой стиль, в их реконструкции будут использованы материалы, которые использовались в дореволюционные годы. В парке будет заменено покрытие дорожек, благоустроены пруды, а также появится больше зеленых лужаек для мест отдыха со скамейками и освещением.

Реконструкция парка началась в июле 2018 года по программе "Формирование комфортной городской среды" партии "Единая Россия". Предложения по благоустройству территории вносили сами жители Владикавказа. Реализуемый проект стал обладателем серебряной награды на международном фестивале зодчества в Москве.