Центры "Точка роста" откроются в более чем 80 школах Чечни

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются в 2019 году в более чем 80 школах Чечни в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Об этом сообщил в понедельник ТАСС замминистра образования республики Ахмед Усманов.

"В рамках реализации регионального проекта "Современная школа" обновляется материально техническая база 83 школ республики для создания в 2019 году центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Это в основном сельские школы", - сказал Усманов.

По его словам, в рамках этой же программы планируется оснащение оборудованием школы-интерната для слепых и слабовидящих. "Общая сумма предполагаемых средств на эти мероприятия - более 5,2 млрд рублей", - уточнил замминистра.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.