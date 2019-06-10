Эксперт: Чукотке и Колыме стоит уделять больше внимания поддержке народного творчества

ХАБАРОВСК, 10 июня. /ТАСС/. Властям Чукотского автономного округа и Магаданской области, на территории которых проживают коренные народы: чукчи, эскимосы и эвенки, необходимо обратить внимание на проблему сохранения их культурных традиций и поддержки народного творчества. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС председатель Российского комитета по сохранению нематериального культурного наследия при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, директор государственного российского Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова.

"Слабо среди регионов Дальнего Востока выстраивается работа [в части поддержки народного творчества] на Чукотке. Чукотский АО - один из немногих регионов, где ликвидирован Дом народного творчества, в округе не ведется методическая работа, не уделяется внимание клубам, коллективы мало участвуют в фестивалях и конкурсах, не приезжают на обучение", - сказала Пуртова.

Она отметила, что речь идет не столько о финансовой, сколько о моральной, идейной поддержке коллективов, о помощи в организации мероприятий, об отправке на обучение, о поощрении. Почти такая же ситуация, по ее словам, отмечается и в Магаданской области, где коллективы не участвуют в фестивалях и конкурсах, работники культуры, клубной сети - в ежегодных координационных совещаниях.

"Российская провинция, глубинка получает культурные блага далеко не в той степени, в которой их получает столица. И зачастую именно от любителей, занимающихся народным творчеством. Потому так важно заниматься этим направлением в регионах, важно менять сложившуюся ситуацию", - отметила глава комитета.

По ее словам, наиболее благополучно в плане по поддержки народного творчества со стороны региональной власти ситуация на Дальнем Востоке складывается в Бурятии, где большое внимание уделяют фольклору, национальным коллективам, а также в Якутии, Приморье и Хабаровском крае, где активно поддерживают ремесленников.

Пуртова отметила, что поддержка и развитие народного творчества в очень большой степени зависит от отношения главы того или иного региона. Если он осознает, что это важнейшая часть государственной культурной политики, что именно народная культура формирует и толерантность, и гуманистические начала в человеке, воспитывает уважение к старшим, что в ней заложены позитивные черты национального характера, то работа идет.