В Краснодарском крае на восьми участках федеральных трасс закрыто движение для грузовиков

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Движение на участках восьми федеральных трасс в Краснодарском крае ограничено на 12 часов для большегрузов из-за жары. Об этом сообщается на сайте "Росавтодора".

"Сегодня, 10 июня… на [восьми] участках автомобильных дорог будет закрыто движение для большегрузного автотранспорта… Причина: температура воздуха свыше 32 градусов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, движение будет закрыто на 12 часов (с 10:00 до 22:00 мск).

Согласно приказу Росавтодора, движение большегрузов по участкам федеральных трасс с 20 мая по 31 августа в дневное время ограничивают при температуре воздуха более 32°C. Ограничения применяются к большегрузному транспорту, нагрузка на ось которого превышает допустимый на данной трассе уровень.