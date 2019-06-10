Краснокнижных стерхов выпустят в природу на Ямале впервые за 10 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Специалисты впервые за 10 лет планируют выпустить в природу на Ямале четырех краснокнижных белых лебедей - стерхов, сообщается в понедельник на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Программа по восстановлению популяции западносибирских стерхов входит в федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология".

"Две пары годовалых самок и самцов доставили сегодня на Ямал авиарейсом Москва - Салехард, в этот же день их переправят в Куноватский заказник в Шурышкарском районе. В последний раз выпуск стерхов в природу на территории Ямало-Ненецкого автономного округа был произведен в 2009 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что доставленные на Ямал птицы были выращены в питомнике редких видов журавлей Окского государственного природного заповедника в Рязанской области. "Первое время стерхов будут держать в специально оборудованных вольерах на болоте. После того, как орнитологи убедятся, что птицы привыкли к окружающей среде, их выпустят на волю", - пояснили в пресс-службе.

Стерх - сибирский белый журавль, который отнесен к числу наиболее редких видов мировой фауны, занесен в Красную книгу. Существует две гнездовые популяции стерхов - западносибирская (ямальская) и восточносибирская (якутская). Численность восточносибирской оценивается приблизительно в 3 тыс. особей, западносибирской - всего в 20. Сохранением генофонда находящихся под угрозой исчезновения видов и популяций журавлей, в первую очередь стерхов, занимается питомник, который был создан на территории Окского государственного заповедника в 1979 году. В 2012 году в Шурышкарском районе Ямала президент РФ Владимир Путин принимал участие в эксперименте проекта "Полет надежды" по спасению стерхов. Глава государства управлял дельтапланом, ведущим стаю птиц.

В нацпроект "Экология" входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4,41 трлн рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3,206 трлн рублей).