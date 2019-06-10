Ученые СФУ рассказали, как превратить полярный поселок в автономную систему с зимним садом

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ученые и студенты Сибирского федерального университета предложили инфраструктурный проект для полярных поселков, призванный облегчить повседневную жизнь в условиях экстремально низких температур и долгой полярной ночи. Разработка, которую планируется опробовать на малом поселке Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, подразумевает создание автономной системы застройки с закрытыми теплыми переходами между зданиями, новейшей системой очистки воды, а также кафе и спортзалов на первых этажах, сообщила в понедельник пресс-служба университета.

"Студенты и преподаватели Института архитектуры и дизайна СФУ предложили свое видение поселка Тухард. Во главу угла мы поставили принцип автономности: использовать приточно-вытяжную вентиляцию и современную систему очистки воды в домах, сделать закрытые теплые переходы между зданиями, а на первых этажах разместить магазины, спортзалы и кафе. Пространство переходов тоже должно работать - там можно выращивать декоративные растения или овощи, используя в ночное время диоды дневного света. Помимо пищевой ценности растения способствуют выработке дополнительного тепла", - приводятся в сообщении слова старшего преподавателя кафедры архитектурного проектирования СФУ Олеси Киселевой.

Также студенты СФУ разрабатывают проектные решения для реновации жилого фонда в Норильске - самом северном в мире городе с населением более 150 тыс. человек. Разработка подразумевает создание малоэтажных жилых домов из лиственницы и сосны, здания планируется возводить на сохранивших прочность фундаментах демонтированных построек. Предполагается, что ключи от квартир в этих домах получат нефтяники, геологи, участники научных экспедиций, военные и члены их семей.

Главной задачей своих проектов исследователи считают изменение общественного мнения о северных территориях как об окраинных и оторванных от цивилизации. "Мы полагаем, что жизнь в Арктике должна стать осознанным выбором для соотечественников. И ехать туда стоит не в качестве завоевателя, забирающего природные богатства и оставляющего мусор и брошенную технику, а в качестве рачительного хозяина, берегущего свой дом. Мы проектируем жилье, в котором можно с комфортом жить всей семьей годами, не чувствуя себя оторванным от социума и благ цивилизации", - отметила представитель кафедры архитектурного проектирования СФУ.

СФУ является первым в России федеральным университетом, он был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. В настоящее время это крупнейший университет в восточной части РФ.