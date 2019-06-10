В Ингушетии шестилетний мальчик отжался от пола более 4 тыс. раз, побив мировые рекорды

МАГАС, 10 июня. /ТАСС/. Мировые рекорды по количеству отжиманий от пола за один подход и на большее их количество за два часа побил шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии. Фиксацию рекордов провел в понедельник главный эксперт Книги рекордов России категории "Фитнес" Андрей Лобков на стометровой башне Согласия в Магасе.

"Ибрагим Льянов побил два рекорда, он уже отжался больше Рахима Куриева - более 3202 раз, и на скорость - этого результата он достиг меньше, чем за два часа. На данный момент он отжался уже четыре тысячи раз и продолжает", - сообщили журналистам в пресс-службе Минспорта Ингушетии.

Как уточнил журналистам после установления рекордов Андрей Лобков, за два часа Льянов отжался 3720 раз. "Второй рекорд называется "Наибольшее количество отжиманий от пола за один подход в мире мальчиком шести лет" с результатом 4445 повторений. Я думаю, это праздник не только Ингушетии, но и всей России", - сказал Лобков, вручая Льянову два сертификата.

Магомед-Али Евлоев, президент спортклуба "Чингиз", воспитанником которого является рекордсмен, подарил мальчику двухкомнатную квартиру в Магасе.

Льянов является уроженцем села Новый Редант Малгобекского района Ингушетии. Мальчика тренировал отец, который и привил в нем любовь к спорту. Сейчас ребенок тренируется ежедневно в физкультурно-оздоровительном комплексе в родном селе, также посещает дважды в неделю спортивный клуб "Чингиз" в Назрани.

Осенью 2018 года шестилетний Рахим Куриев из чеченского села Дуба-Юрт отжался 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут и побил мировой рекорд. Однако достижение не было принято Книгой рекордов России из-за "незначительных замечаний". Мальчик повторил рекорд для комиссии, отжавшись от пола за один подход 3202 раза за 2 часа 30 минут.