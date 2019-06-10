В Адыгее в День России пройдет фестиваль, посвященный русскому блину и адыгскому халюжу

МАЙКОП, 10 июня. /ТАСС/. Фестиваль-конкурс, посвященный адыгскому халюжу (адыгейский плоский пирожок, жареный в большом количестве масла) и русскому блину, впервые проведут в День России в Красногвардейском районе Адыгеи, сообщила ТАСС в понедельник руководитель управления культуры и кино администрации муниципалитета Мария Клюкина.

"Впервые мы проведем в День России фестиваль-конкурс, посвященный адыгскому халюжу и русскому блину. Он будет символизировать дружбу, гостеприимство народов, населяющих мирный Северный Кавказ, демонстрировать красоту национальных традиций. Фестиваль организован нами также в преддверии 95-летия Красногвардейского района, которое отметим в сентябре этого года", - сказала она.

Для гостей фестиваля будут развернуты два национальных подворья - в адыгском и русском стилях, с ремесленными мастерскими, творческими и игровыми площадками. Мастерицы каждого подворья будут соревноваться в приготовлении халюжей в четырех номинациях - свадебный халюж, халюж хозяюшки, халюж невестки и праздничный халюж. Лучший блин определят также в четырех номинациях, среди которых будет оцениваться оригинальная начинка, креативность, следование традициям и художественное оформление. Лучшие мастерицы получат денежные призы, уточнила Клюкина.

"Халюжи планируем выпекать в подворье в большом чане и с пылу с жару угощать гостей. Блины на свежем воздухе будем только начинять - повидлом, грибами и картошкой, яйцом и зеленью, творогом с изюмом. Гости праздника при желании смогут принять участие в приготовлении национальных блюд и их дегустации. В адыгском подворье будет проходить дегустация адыгейского сыра, который производят предприятия района", - добавила собеседница агентства.