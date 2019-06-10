Ученые из Кабардино-Балкарии предложили новый метод реконструкции изображений в медицине

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Создаваемый учеными из Кабардино-Балкарии рентгеновский комплекс с функцией цифрового томосинтеза заметно повысит качество диагностирования за счет применения цифровых методов обработки, сообщает в понедельник пресс-служба Минобрнауки России.

Томосинтез - это рентгенологический метод исследования, представляющий собой последовательность томограмм, произведенных на заданную глубину с фиксированным расстоянием между срезами. Полученная информация оцифровывается и обрабатывается, формируя изображение. Данная методика относится к реконструктивным методам визуализации, по диагностическим возможностям метод занимает промежуточное положение между рентгенографией и компьютерной томографией.

"Внедрение отечественного многофункционального рентгеновского комплекса с функцией томосинтеза позволит решить задачу импортонезависимости отрасли здравоохранения от зарубежных поставок высокотехнологичного рентгеновского диагностического оборудования, а также повысить информативность результатов обследования за счет использования цифровых методов реконструкции трехмерных изображений внутренних органов пациента и снизить радиационную нагрузку на пациента во время исследования", - говорится в сообщении.

При реконструкции рентгеновского томографического изображения директор Института прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН Анатолий Алиханов и завотделом вычислительных методов Института Аслан Апеков предложили метод ускорения вычислений путем применения, в частности, специальной методики разбиения восстанавливаемого объекта. Это позволяет разбить процесс восстановления объекта и работать с двумя матрицами, размерность которых в четыре раза меньше размерности исходной матрицы. "Данный метод позволяет до шести раз сокращать время вычисления, а количество сохраненных данных уменьшается приблизительно в 295 раз", - отмечается в документе.

Кроме того, предложенный метод позволяет при реконструкции изображения выполнять параллельные вычисления для каждого вертикального слоя, что на порядок ускоряет восстановление изображения. Метод применим не только для визуализации в медицине, но и в промышленности, где требуется восстановить объект по проекционным данным, отмечается в документе.

Комплекс создается Институтом прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН совместно с Южным федеральным университетом и компанией "Севкаврентген-Д". Запуск проекта планируется уже в этом году, объем его финансирования составляет 230 млн рублей.