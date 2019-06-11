На региональных трассах Кубани из-за жары ввели ограничения для движения большегрузов

СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края ограничили движение большегрузов на региональных и межмуниципальных трассах, запрет действует при температуре воздуха выше 32 градусов в светлое время суток. Об этом сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На дорогах Краснодарского края летом мы традиционно ограничиваем движение большегрузов. Запрет действует в светлое время суток с 09:00 до 21:00 и при повышении температуры выше 32 градусов. Это мера, которая позволяет минимизировать нагрузку на региональные трассы в высокий сезон, сохранить дорожное покрытие и разгрузить дороги для миллионов туристов, которые приезжают на наши курорты на своих личных автомобилях. На региональных и межмуниципальных трассах эти ограничения уже введены, соответствующий документ уже подписан", - сказал глава региона.

Он уточнил, что на федеральных трассах, идущих по территории края, запрет будет введен с 16 июня.