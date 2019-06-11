Беглов: власти Петербурга обсуждают возможность создания метро в Красном Селе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Станция метрополитена может появиться в городе Красное Село в Красносельском районе, расположенном на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщил врио губернатора города Александр Беглов на встрече с работниками завода "Элкус" (производит оборудование для авиации и космической отрасли).

"Что касается Красного Села, это одно из наших стратегических направлений. Мы работаем над этим и будем думать, может быть, <…> о [развитии] метро [в этом направлении], пока такие планы у нас есть", - сказал Беглов.

Он отметил, что в планах властей на Красносельско-Калининской линии открыть в 2022-2023 году станцию "Броневая", а 2026-2027 году - станцию "Путиловскую".

Как рассказала ТАСС глава муниципального образования Парголово (входит в Выборгский район Санкт-Петербурга) Ольга Кутыловская, открытие метро в Красном Селе поможет многим людям стать мобильнее. По ее словам, в Красном Селе проживает примерно в 50-60 тыс. человек с пригородами, при этом многие жители работают в Петербурге.

"Наличие метрополитена реально сокращает связь жителей с городом. Я думаю, что это хорошо со всех сторон, несмотря на то, что дорога там хорошая сейчас, но на ней могут быть пробки", - отметила она.