The show must go on. Queen оценили свой хит в исполнении пермского музыканта на балалайках

Музыкант из Перми Андрей Киряков исполнил кавер-версию известной песни The show must go on британской группы Queen на трех балалайках и выложил ролик в интернет, после чего его опубликовали на официальных страницах коллектива в социальных сетях Instagram и Facebook. "Мне пришло оповещение, что меня где-то разместили, отметили где-то там, я даже не понял, что это официальная группа Queen, — рассказал ТАСС Андрей Киряков. — Я думал, какая-то фанатская группа. До сих пор не понимаю, что это они сделали, меня уже размещали Светлана Лобода, Сергей Жуков, но Queen? Как они меня заметили, как они меня выложили?! Я сделал хороший кавер на любимый трек, даже не думал о том, что группа может меня увидеть".

Под публикацией, которую разместили на страницах группы, музыканты выразили восхищение исполнением на трех балалайках. Житель Перми надеется, что легендарная группа однажды пригласит его на свой концерт — от такого предложения он не откажется. Профессионально играть на балалайке Андрей начал довольно поздно — в 19 лет. В 6 лет Андрея отдали на хореографию — мама видела в сыне танцора, но в 8–9-м классе молодой человек оставил танцы и увлекся музыкой, начал обучаться в музыкальной школе по классу гитары, играл рок. В первые годы учебы его пригласили сыграть с народным хором на контрабасе, поскольку, как говорит Андрей, он был крепким, высоким парнем с крупными руками, но тогда он еще не думал, что балалайка станет его главным инструментом в жизни. "Поступал в Пермский институт культуры на гитару, а мне сказали, что у меня все плохо с руками, что меня испортили в музыкальной школе, а таких испорченных могут взять только на балалайку. Я подумал: да ладно! Какая еще балалайка?! Мне сказали: поступишь, а потом переведешься на гитару через два года. Первые полгода мне было стыдно играть на балалайке", — рассказывает музыкант. Но со временем Киряков влюбился в балалайку и не стал переводиться на гитару. Начал играть в студенческом ансамбле, окончив институт, работал в оркестре русских народных инструментов Пермской краевой филармонии, после чего начал сольную карьеру. Ему довелось выступать на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. В мае 2018 года появился авторский интернет-проект "Три балалайки": музыкант решил создать новый имидж этому народному инструменту. "Изначально все думают, что это сельский инструмент, на нем играют частушки, я же пытаюсь разрушить этот стереотип", — говорит он.