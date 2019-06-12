Власти Рязани в День России представили программу "Новогодней столицы 2020"

ТАСС, 12 июня. Программа мероприятий в рамках проекта "Рязань - новогодняя столица 2020" пройдет с 7 декабря 2019 по 7 января 2020 года, а главными героями праздника, помимо Деда Мороза и Снегурочки, станут герои местного фольклора. Об этом на презентации проекта в среду сообщила и.о. главы администрации города Елена Сорокина, сообщается на сайте горадминистрации.

"Былинные рязанские персонажи будут сопровождать гостей "новогодней столицы" и знакомить их с различными направлениями праздника - это Баба Рязанская (гостеприимство, гастрономия), Рязанский Косопуз (ремесла), Забава Путятишна (развлечения), Добрыня Никитич (спорт). Всего в течение года будет проведено более 300 масштабных мероприятий", - сообщается на сайте горадминистрации.

Символом новогодней столицы стала снежинка, выполненная в четырех цветовых вариантах, символизирующих времена года. Как сообщила Елена Сорокина, 7 декабря в Рязани состоится открытие новогодней столицы, а также пройдет всероссийская новогодняя ярмарка народных промыслов. Продолжится праздник 14 декабря парадом Дедов морозов. 15 декабря откроется новогодняя деревня, а 21 декабря пройдет гастрономический фестиваль пряников и глинтвейна "Глинтфест". В программе мероприятий также запланировано проведение всероссийского фестиваля огня и света (28 декабря-6 января), новогодние Олимпийские игры (1-5 января), межрегиональный чемпионат по хоккею в валенках и фестиваль зимних забав "Морозоборье", гастрономические и спортивные мероприятия.

"С 6 по 7 января всех порадует большой всероссийский фестиваль воздухоплавания "Небо России", а в конце праздничных каникул, с 5 по 6 января, состоится международный фестиваль джаза с участие Игоря Бутмана и зимний исторический бал "Рождественская сказка", - уточнили в администрации города.

В начале декабря 2018 года Рязань подала заявку на участие в проекте и выиграла право стать Новогодней столицей России в 2020 году. Данный проект Минкультуры РФ реализует ради популяризации въездного и внутреннего туризма, город выбирают ежегодно на конкурсной основе. Эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. В 2013 году новогодней столицей России была Казань, в 2014 году - Вологда, в 2015 году - Владимир, в 2016 году - Сортавала, в 2017 году - Тамбов, а в 2018 году - Ханты-Мансийск.