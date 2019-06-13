Суда на воздушной подушке доставили на север Хабаровского края для связи с дальними селами

ХАБАРОВСК, 13 июня. /ТАСС/. Круглогодичное пассажирское сообщение между Николаевском-на-Амуре на севере Хабаровского края и тремя труднодоступными населенными пунктами обеспечат с помощью двух суден на воздушной подушке. Об этом сообщил ТАСС начальник управления водного, трубопроводного транспорта и инвестиционных проектов Министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Владимир Березовский.

"Два судна на воздушной подушке проекта "Нептун 23ПасМл" доставили в Николаевский район, в Николаевск-на-Амуре, с их помощью будет организовано круглогодичное пассажирское сообщение между городом и тремя труднодоступными поселениями - Пуир, Лазарев и Нижнее Пронге", - сказал Березовский. Он пояснил, что дорог к этим поселениям нет: в холодное время года до них можно добраться по зимнику, летом - на лодках.

Судна стоимостью 32 млн рублей были построены на краевые и районные средства на предприятии "Ховеркрафт" в Ленинградской области. Изначально суда привезли железнодорожным транспортом в контейнерах в Хабаровск, затем собрали на базе яхтклуба "Лагуна" и своим ходом отправили по Амуру до Николаевска-на-Амуре. Комплектующие судов - российского производства, проблем с их обслуживанием и ремонтом быть не должно, считает Березовский. Сейчас суда проходят регистрацию.

"Установлены тарифы на перевозку пассажиров: до села Пуир стоимость поездки в одну сторону составит 1700 рублей, до Нижнее Пронге - 1310 рублей и до поселка Лазарев, что примерно в 200 км от Николаевска-на-Амуре, - 2520 рублей. Судна будут курсировать по расписанию, но могут использоваться в медицинских и других целях. Перевозить судна могут девять человек либо 1,5 т груза", - уточнил он.

Решение для Пуира

Село Пуир находится на берегу Татарского пролива примерно в 80 км от административного центра Николаевского района. В нем проживает 201 человек, в основном пожилые представители малочисленного народа нивхи. Люди живут на пенсию, ловят рыбу, занимаются своими огородами.

Как рассказал ТАСС и.о. главы Пуира Павел Носов, чтобы попасть в соседнее более крупное село Озерпах, что в 25 км от Пуира, местные платят частным предпринимателям по 3 тыс. рублей с человека за перевозку на катере или лодке в одну сторону. Там можно закупить необходимые вещи, продукты, оттуда же на автобусе можно добраться до Николаевска-на-Амуре. В самом Пуире, помимо администрации, рыбопромышленной базы, медпункта, школы, где всего 11 учеников, и детского сада, который посещают два ребенка, есть только один маленький продуктовый магазин. В нем зачастую нет даже самого простого, например, гречневой крупы. Товары завозят на больших катерах, которые сильно зависят от приливов и отливов. Своей хлебопекарни в селе тоже нет, и за хлебом приходится ездить в Озерпах, многие пекут сами.

"Мы очень ждали перевозок на "Нептунах". Это намного упростит жизнь в селе, люди смогут вздохнуть свободнее, смогут регулярно выезжать, не переплачивая при этом большие деньги", - сказал Носов, отметив, что путь от Пуира до Николаевска-на-Амуре займет около часа с четвертью. Перевозки, по его словам, должны начаться до конца месяца.