Национальный парк "Русская Арктика" примет в 2019 году не менее 1200 туристов

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июня. /ТАСС/. Самый северный в России национальный парк "Русская Арктика" в 2019 году примет не менее 1,2 тыс. туристов. Туристический сезон откроется в четверг рейсом атомного ледокола "50 лет Победы" и завершится в конце сентября, сообщил ТАСС директор парка Александр Кирилов.

"В этом сезоне мы ожидаем не менее 1,2 тыс. туристов на нашей территории, возможно, больше. В 2019 году состоится пять рейсов на атомном ледоколе "50 лет Победы" по маршруту Мурманск - Северный полюс - Мурманск и три рейса на судне "Си Спирит" по маршруту Шпицберген - Земля Франца-Иосифа - Шпицберген. Также на территорию парка зайдут лайнеры "Бремен" и "Сильвер Эксплорер", - сказал Кирилов.

По его словам, ожидается, что в сентябре зайдет судно "Шпицберген" нового для территории оператора - норвежской компании Hurtigruten. "За счет этого туристский сезон на территории парка увеличится почти на месяц - обычно он заканчивается в конце августа - начале сентября", - пояснил Кирилов.

За сезон туристы смогут посетить около 15 островов Земли Франца-Иосифа. "Это наиболее репрезентативные и интересные с точки зрения геологии, растительного и животного мира, а также историко-культурного наследия точки арктических архипелагов", - пояснил директор.

"Русская Арктика" - самая большая особо охраняемая природная территория в России. Площадь созданного в 2009 году парка составляет 8,8 млн га. Он включает в себя часть острова Северного архипелага Новая Земля и архипелаг Земля Франца-Иосифа. В 2018 году в экспедиционных турах по "Русской Арктике" побывали 1079 человек.