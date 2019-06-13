В Чечне появится первая акселерационная программа для технологических стартапов РФ

ГРОЗНЫЙ, 13 июня. /ТАСС/. Первая чеченская акселерационная программа Zayed innohub для технологических стартапов РФ будет запущена на площадке Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) при поддержке Фонда имени шейха Зайеда. Соответствующее соглашение подписали в четверг Фонд и вуз в Грозном.

"Сегодня для нас замечательное событие: так много ребят, заряженных общей идеей открыть инновационный бизнес, получат возможность вывести на рынок свои высокотехнологические разработки. Я считаю, что с учетом возможностей Фонда и Грозненского нефтяного университета в скором времени можно ожидать появление множества инновационных компаний в самых разных отраслях экономики", - отметил руководитель Фонда имени шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций Адам Черхигов по итогам подписания.

Согласно концепции реализации акселерационной программы, будет обеспечено ежегодное финансирование не менее трех компаний в размере трех миллионов рублей каждой. Одним из условий программы является создание центра разработок на территории Чеченской Республики по итогам прохождения акселерации.

"Образовательная программа акселератора пройдет с 4 сентября по 1 декабря 2019 года на базе парка высоких технологий "Хайпарк ГГНТУ", - рассказал врио ректора вуза Магомед Минцаев. Как сообщили организаторы, по итогам программы состоится презентация проектов перед инвесторами, представителями бизнеса и заинтересованных государственных структур. Участники получат возможность посетить один из научных центров ОАЭ. "Данный проект можно рассматривать как трамплин для выхода на ближневосточный рынок, мы со своей стороны окажем всестороннюю поддержку", - добавил финансовый директор Фонда Ахмед Арсаев.

Фонд Зайеда открылся в Грозном в мае 2017 года. Представители бизнеса из ОАЭ намерены в течение 10 лет поддержать три тысячи малых и средних предприятий в Чеченской Республике и создать около 70 тыс. рабочих мест. Основные направления поддержки включают предоставление финансирования на создание нового и развитие действующего бизнеса, обучение и консультирование предпринимателей, и содействие развитию предпринимательского сообщества.