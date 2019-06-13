{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Специалисты проводят проверку в Бурятии из-за массовой гибели рыбы в Байкале

Результаты исследований будут готовы в течение недели

УЛАН-УДЭ, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты выясняют причины массовой гибели рыбы и раков, обнаруженных на побережье озера Байкал в бухте Губа Сеногда, сообщается в четверг на сайте управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

"12 июня на побережье озера Байкал в бухте Губа Сеногда, в 8 км от города Северобайкальск в Республике Бурятия, установлен факт гибели рыбы - около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса. В тот же день произведен отбор проб воды, донных отложений и рыбы для установления причин ее гибели", - говорится в сообщении.

Пробы самолетом направлены в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию.

"Результаты лабораторных исследований будут получены в течение недели", - отметили в ведомстве.

Теги
РоссияБурятия
The show must go on. Queen оценили свой хит в исполнении пермского музыканта на балалайках
Андрей Киряков переделывает популярные треки разных жанров для трех балалаек: примы, альта и контрабаса
Читать полностью