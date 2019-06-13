Специалисты проводят проверку в Бурятии из-за массовой гибели рыбы в Байкале

УЛАН-УДЭ, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты выясняют причины массовой гибели рыбы и раков, обнаруженных на побережье озера Байкал в бухте Губа Сеногда, сообщается в четверг на сайте управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

"12 июня на побережье озера Байкал в бухте Губа Сеногда, в 8 км от города Северобайкальск в Республике Бурятия, установлен факт гибели рыбы - около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса. В тот же день произведен отбор проб воды, донных отложений и рыбы для установления причин ее гибели", - говорится в сообщении.

Пробы самолетом направлены в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию.

"Результаты лабораторных исследований будут получены в течение недели", - отметили в ведомстве.